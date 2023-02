von Peter Putzing

Zwei tief enttäuschte Verlierer der ersten Rückrundenspieltags werden versuchen, den totalen Fehlstart zu verhindern. Der FC Magdeburg lieferte beim Aufstiegsaspiranten Düsseldorf eine starke Partie ab. Doch am Ende verlor der Aufsteiger bei der Fortuna mit 2:3, musste ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten.

Der KSC kassierte in derNachspielzeit das 0:1 gegen Paderborn, verbuchte so auch keinen Punkt. Vorab ist klar: der Gewinner dieser Partie kann auf eine Mittelfeldposition schauen - der Verlierer ist zunächst einmal Stammgast in der Abstiegszone. Der Druck auf beide Teams? Enorm!

Magdeburg ist das schwächste Heimteam der Liga

Im Hinspiel kassierte der KSC nach mäßiger Leistung im Wildpark eine 2:3 Niederlage. Doch in Magdeburg könnte durchaus ein Sieg drin sein. Denn: Der FCM ist das heimschwächste Team der 2. Bundesliga. Der Aufsteiger blieb gar in drei seiner acht Heimspiele torlos. Der KSC traf aber auch nur in jedem zweiten Auswärtsspiel.

Der dreimalige DDR-Meister hat in den letzten elf Partien immer ein Gegentor kassiert. Aber Achtung KSC! Die Magdeburger trafen in den letzten fünf Begegnungen immer ins gegnerische Netz. Und - der KSC kassierte in den letzten 13 Spielen immer ein Gegentor.

Wichtig für die Badener wird, mit 1:0 in Führung zu gehen, denn dann werden 77 Prozent der Auswärtsspiele gewonnen. Ernüchternd: Geraten die Karlsruher auswärts mit 0:1 ins Hintertreffen, dann konnte nicht ein Spiel gewonnen werden.

Der FCM trifft im Schnitt gegen die Fächerstädter 1,6-mal. Der KSC erzielt einen Treffer im Schnitt. Während Magdeburg in der Schlussviertelstunde rund ein Drittel seiner Treffer erzielt, sind die Karlsruher zwischen der 31. und 45. Minute am treffsichersten.

KSC gewann erst ein Mal gegen den FCM

Der Traditionsclub aus dem Osten bevorzugt taktisch unter Trainer Christian Titz ein hohes Pressing. Vor einem Jahr hatten die Blau Weißen 25 Punkte auf dem Konto, belegten Position zehn in der Tabelle, aktuell sind die Badener auf Rang 15 - mit 18 Zählern. In den letzten fünf Duellen hat der 1. FC Magdeburg dreimal den Platz als Sieger verlassen. Der KSC gewann eines davon.

Am 29. Oktober 2017 in der 3. Liga, mit 1:0. Torschütze im Wildpark: Marvin Wanitzek. Der Mittelfeldmann ist neben Daniel Gordon und Florent Muslija - inzwischen Paderborn - der Spieler mit den meisten Einsätzen in Begegnungen mit Magdeburg.

Die Euphorie ist trotz der wenigen Erfolge groß an der Elbe. Beim Dauerkartenverkauf wurde der Vereinsrekord mit rund 13.000 Tickets gebrochen. Gegen den KSC werden in die MDCC-Arena, die 22.288 Zuschauern Platz bietet, mindestens 20.000 FCM-Fans erwartet.