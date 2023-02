Eine Meldung auf der Internetseite des KSC sorgt derzeit für eine unangenehme Überraschung: "Bitte beachten Sie, dass bei einem Kauf von Tageskarten am Spieltag am Stadion an der Tageskasse ein Tageskassenzuschlag von 3 Euro pro Ticket anfällt", heißt es unter dem Reiter Stadionplan und Preisliste.

Blick über den ehemaligen KSC Fanshop und Ticketcenter. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

KSC-Pressesprecher Michael Wolf bestätigt auf Anfrage der Redaktion: "Im Vergleich zur letzten Saison ist der Zuschlag um einen Euro teurer geworden." Der damalige Zuschlag sei unter anderem durch erhöhte Personalkosten und höherwertiges Ticketpapier zustande gekommen.

"Randalepauschale"?

Nun fragen sich Fans, warum der Zuschlag in dieser Saison noch einmal um einen Euro erhöht wurde. Es wird gemutmaßt und gemunkelt. In den Sozialen Medien macht das Thema bereits unter dem Titel "Randalepauschale" die Runde. Der Hintergrund: Einige Fußballfans vermuten, dass die Strafzahlungen für das Pyrospektakel hinter dem Preisaufschlag stecken.

KSC erklärt

"Der Tageskassenzuschlag hat nichts mit Pyro-Strafen oder Ähnlichem zu tun. Unter anderem werden damit die steigenden Spieltags- sowie Personalkosten gedeckt", erklärt KSC-Pressesprecher Michael Wolf. Weiter fließen die Extra-Einnahmen in Investitionen der Tageskasseninfrastruktur.

Dieser Zuschlag sei an Stadionkassen gängige Praxis - bundesligaweit, so Wolf. "An der Tageskasse fällt seit Jahren ein Tageskassenzuschlag an. In dieser Saison beträgt dieser 3,00 Euro pro Ticket."

Online Tickets - ohne Zuschlag

Darüber hinaus haben Gäste weiterhin die Möglichkeit, ohne Zuschlag online ein Ticket zu buchen. "Diese können bis zur Halbzeit erworben und bequem über das Smartphone abgerufen werden", erklärt Wolf.

Trotz dieser unbeschwerten Alternative habe sich der KSC "im Sinne der Fans" weiterhin für eine Öffnung der Tageskasse am Stadion entschieden, sagt Wolf. Dort seien die Tageskartenpreise (ohne Aufschlag) seit der Saison 2019/20 unverändert geblieben.