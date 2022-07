Karlsruhe vor 2 Stunden

Trotz rasanter Aufholjagd: KSC-Punktekonto bleibt nach der Begegnung mit Magdeburg leer

Der Karlsruher SC hat einen Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison hingelegt und konnte auch gegen Magdeburg keine Punkte einfahren. Dabei lag die Eichner Elf bereits in Halbzeit eins mit 0:3 in Rückstand. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung reichte es am Ende nur noch für ein 2:3.