"Natürlich ist in einem Testspiel eine Niederlage gegen den FC Liverpool kein Problem", erklärt Holger Siegmund-Schultze im Gespräch mit einem ka-news.de-Reporter. Das Wichtigste sei gewesen, dass der Tag allen Gästen gut gefallen habe.

Holger Siegmund-Schultze, Präsident des Karlsruher SC. | Bild: Christoph Schmidt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

"Ich glaube, sie haben einen sehr guten Eindruck bekommen", so Siegmund-Schutze weiter. Das KSC-Motto "Fußball in der Region", in Kombination mit den vielen Kindern auf dem Platz habe es ihm persönlich angetan. Und wohl nicht nur ihm.

Karlsruhe "Gelungen. Top! Guter Weg" - alle Stimmen zur Stadioneröffnung des KSC gegen Liverpool Das könnte Sie auch interessieren

"Bei diesem Anblick ist bestimmt vielen das Herz aufgegangen", meint der KSC-Präsident. Von dem Spieltag werde er wohl vor allem den Anblick eines vollen - fertigen - Stadions mitnehmen. "Und natürlich unseren tollen Gegner mit dem 1:1", ergänzt er.