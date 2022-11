Karlsruhe vor 1 Stunde

Wenn der KSC für Torgefahr sorgte, war er dabei: Kyoung Rok Choi überzeugt als zweite Spitze

Kyoung Rok Choi stand beim KSC-Spiel in Hannover in der ersten Elf - und könnte dort bald wieder stehen. Auch wenn Choi nicht gerade seine Lieblingsposition inne hatte, so lief der Offensivspieler als zweite Spitze sichtlich warm. Wenn der KSC für Torgefahr sorgte, dann war Choi dabei.