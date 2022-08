Karlsruhe vor 1 Stunde

Nächster KSC-Deal so gut wie fix: WM-Kandidat Stephan Ambrosius soll Eichners Abwehrprobleme lösen

Beim Karlsruher SC scheint sich mehr und mehr ein Kandidat für das Abwehrzentrum herauszukristallisieren. Stephan Ambrosius vom Hamburger SV soll wohl per Leihe in den Wildpark kommen und die Lücke im Abwehrzentrum stopfen. Der Ghanaer erhofft sich seinerseits in Karlsruhe seine Chancen auf die WM im Winter zu erhöhen.