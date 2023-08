Von Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht wurde bereits hinter vorgehaltener Hand bestätigt, was seit Längerem durch den Wildpark geistert: Igor Matanovic kommt zum KSC. Als Leihspieler bis Ende der Spielrunde.

Matanovic könnte schon in Wiesbaden dabei sein

Einige Fakten sind schon festgezurrt, daher könnte der hünenhafte Angreifer - der kroatische U21-Nationalspieler misst 195- Zentimeter - schon am Freitagabend beim KSC-Spiel in Wehen Wiesbaden zum Kader der Badener gehören.

Die Rahmenbedingungen: Der KSC erhält keine Kaufoption, auch weil die Hessen Matanovic, der zuletzt an St. Pauli ausgeliehen war, den Durchbruch in der ersten Bundesliga zutrauen. Die Leistungen von Matanovic in der aktuellen Vorbereitung haben diesen Eindruck bei den Eintracht Bossen nicht nur bestätigt, sondern verstärkt.

In Frankfurt traut man Matanovic eine tolle Entwicklung zu, allerdings sollte er dafür Spielpraxis bekommen. Daher die erneute Leihe in Liga zwei. Aus der Hessenmetropole war auch zu hören, dass man dort sicher ist, Matanovic könnte von Lars Stindl enorm profitieren, viel lernen.

Passt Matanovic ins KSC-System?

Eine niedrige Leihgebühr soll fällig werden. Allerdings wird die bei jedem Zweitligaeinsatz für den KSC immer geringer. Könnte gegen null gehen. Der 20 Jahre alte Neuzugang ist nicht der Antrittsschnellste, was aufgrund seiner Körpergröße nicht überrascht. Aber er ist zweikampfstark, kann Bälle festmachen und ist bei Flanken enorm gefährlich.

Allerdings: Das aktuelle KSC-Spiel, mit einer Raute im Mittelfeld, ist nicht speziell für einen Angreifer seiner Art, für einen typischen Stoßstürmer, angelegt. Aktuell ist das Spiel nicht darauf ausgerichtet, einen Stoßstürmer immer und immer wieder anzuspielen, permanent mit Flanken zu füttern. Im vor Monaten praktizierten 4-3-3 System wäre das eher der Fall.

Aber: Trainer Christian Eichner lässt taktisch flexibel agieren. Apropos Eichner. Der erklärte während der Pressekonferenz vor der Partie in Wiesbaden auf ka-news.de-Nachfrage, zum Profil der gesuchten Stürmer-Verstärkung: "Im Alter von 20 bis 24, trotzdem ein Startelf-Kandidat und am besten hat er in der letzten Saison zweistellig getroffen."

Matanovic: drei Tore in 53 Spielen

So ganz trifft es auf Matanovic nicht zu. Anfang 2022 verletzte er sich in einem Spiel der U23 des FC St. Pauli, hatte danach eine schwere Schulteroperation, die ihn einige Monate außer Gefecht setzte. 53 Zweitliga-Einsätze – für einen 20-Jährigen eine Topbilanz. Aber: drei Tore, fünf Vorbereitungen. Keine brillante, beeindruckende Bilanz.

Aber: Als Mikkel Kaufmann vom KSC ausgeliehen wurde, war dessen Bilanz ähnlich. Und der entwickelte sich unter Eichner im Wildpark zum Top-Torjäger. Privat ist Matanovic höflich, freundlich - auf dem Spielfeld leistungsbereit und lernwillig.

Dass er den Durchbruch bei Frankfurt noch nicht schaffte, lag weniger am fußballerischen Vermögen, sondern vielmehr am hohen Erwartungsdruck, der ihn bisweilen zu lähmen schien.

Aktualisierung, 17. August, 15.18 Uhr: Matanovic beim KSC

Laut einem Bericht der BNN ist Igor Matanovic beim KSC eingetroffen und trägt auch schon das blau-weiße Trikot. Der neue Stürmer ist auf einem Bild vor der Geschäftsstelle im KSC-Trainingsjersey zu sehen und wird morgen beim Auswärtsspiel in Wiesbaden dabei sein.

Aktualisierung, 17. August, 16.40 Uhr: KSC bestätigt die Leihe von Igor Matanovic

Was lange spekuliert wurde, ist nun vonseiten des Vereins offiziell bestätigt worden. Igor Matanovic ist der neue Stürmer beim KSC!

"Mit Igor bekommen wir einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrungen in unserer Liga gesammelt hat. Wir wollen ihm, ähnlich wie bei Mikkel Kaufmann, dabei helfen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Er erhöht durch seine Körpergröße, aber auch durch seine Spielintelligenz unsere Möglichkeiten im Sturm und wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung geklappt hat", wird Trainer Christian Eichner in einer Pressemitteilung des KSC zitiert.

Auch Matanovic freut sich: "Die Fans sind überragend und die Stimmung hier war bisher immer top. Genau so liebt man es als Fußballspieler! Ich freue mich sehr darauf, bald hier aufzulaufen!"