Im Moment heißt es beim Karlsruher SC: "Gut Ding will Weile haben!" Das bedeutet, dass man bei manchen Personalien abwarten muss, bis sie richtig gut gelöst sind. Das ist bei der Suche eines Nachfolgers für den geschassten Oliver Kreuzer so. Das ist in Sachen Zu- und Abgänge so.

Fix: Gordon hört auf, Stindl kommt

Fest steht bisher nur, dass Routinier Daniel Gordon seine Karriere beenden wird, und dass Lars Stindl in den Wildpark zurückkehrt. Cheftrainer Christian Eichner zum Stand der Dinge: "Wir haben in der Kaderplanung ein Gerüst. Aber: Es gibt zwei Dominosteine, die vieles beeinflussen. Der eine: Geht Tim Breithaut? Der andere: Bleibt Mikkel Kaufmann."

Der Karlsruher Tim Breithaupt. | Bild: Uli Deck/dpa

Breithaupt ist beim FC Augsburg im Gespräch, aber fix - sprich: unterschrieben - ist noch nichts. Zudem soll Breithaupts Berateragentur stark an der Ablösesumme partizipieren. Um Kaufmann zu verpflichten, muss eine festgeschriebene Ablösesumme von einer Million Euro an den FC Kopenhagen überwiesen werden.

Zudem soll danach der FCK mit einem hohen Prozentsatz an einer weiteren Ablösesumme beteiligt sein. Die Folge eines Abgangs von Breithaupt: Dann müsste ein zentraler defensiver Mittelfeldmann verpflichtet werden. Bleibt Mikkel Kaufmann dann "werden wir keinen Angreifer verpflichten", so Eichner. Soll heißen, geht Kaufmann muss ein neuer Stürmer her.

"Vergleichbar mit dem Abgang von Philipp Hofmann"

"Wenn er nicht bleibt, dann ist das vergleichbar mit dem Abgang von Philipp Hofmann vor dieser Saison", so der KSC-Coach, der vor dem Hintergrund der "Dominosteine" erklärt: "Das sind zwei zentrale Positionen. Da wird kurzfristig nichts passieren. Wir gehen sehr gründlich vor. Wir wollen interessante Spieler, wenn möglich, mehrfach live sehen." Das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall.

Mikkel Kaufmann KSC vs Hannover | Bild: Mia

Bei Leihspieler Paul Nebel ist Eichner "zuversichtlich", dass der auch in der kommenden Saison die Schuhe für die Blau-Weißen schnürt. „Ich bin optimistisch. Aber zunächst müssen Mainz und Paul eine Lösung finden.“ Nebel müsste seinen Vertrag dort verlängern, um ausgeliehen werden zu können.

Die Liste von möglichen Neuzugänge ist lang. Dass Jannik Dehm, der 27 Jahre alte, gebürtige Bruchsaler auf dieser Liste steht, das bestreitet keiner. Denn: über einen vielseitigen Profi, der in der Kette und im Mittelfeld spielen kann, der in der KSC-Jugend ausgebildet wurde, nicht nachzudenken - wäre fahrlässig.

Stehen Dehm und Rohr auf Eichners Zettel?

Auch vor dem Hintergrund, dass Dehms Vertrag in Hannover am 30. Juni endet und ihm von Hannover kein neues Angebot vorliegt. Diese Konstellation gab es übrigens schon einmal. Vergangene Saison bei Marcel Franke. Der Ex-Kapitän Hannovers ist inzwischen Stammkraft beim KSC.

Jannik Dehm (M.) von Hannover 96 im Laufduell mit dem Fürther Armindo Sieb (r). | Bild: Heiko Becker/dpa

Weniger heiß ist aktuell das Interesse an Maximilian Rohr. Der ist im Moment vom HSV an den SC Paderborn ausgeliehen. Der 194 Zentimeter Hüne, der 2011 in der Jugend des KSC spielte, hat eine Fähigkeit, die wenige im aktuellen KSC Kader haben: Rohr ist auf mehreren Positionen ohne Qualitätsverlust einsetzbar.

Er kann in der Innenverteidigung wie im zentralen, defensiven Mittelfeld spielen. Allerdings will Lukas Kwasniok, der Trainer des SC Paderborn, Rohr unbedingt halten.

Was ist mit Arase und Kother?

Spannend: Was wird mit Stephan Ambrosius, der vom HSV ausgeliehen ist und der vom Verletzungspech verfolgt wird? Was wird aus Kelvin Arase?

Dominik Kother beim offiziellen Fotoshooting. | Bild: Uli Deck/dpa

Dessen Leihe bei KV Ostende läuft Anfang Juli aus. Im Januar 2023 ging der Österreicher nach Belgien. Brachte es dort bisher auf zehn Einsätze, erzielte ein Tor, gab zwei Vorlagen. Sechsmal stand der 24-Jährige in der Startelf, einen Einsatz über 90 Minuten kann er bisher vorweisen.

Und Dominik Kother? Das KSC-Eigengewächs ist in Liga drei bei Waldhof Mannheim – aber kein Leistungsträger… Bilanz bisher: Sechs Startelfeinsätze, 20 Einwechslungen.