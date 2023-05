Denn der Vertrag zwischen dem KSC und dem 25-Jährigen wurde bis 2025 verlängert. Das berichtet der KSC in einer Mitteilung an die Presse. Dass Kobald in immer wieder durch Verletzungen ausfiel, ist Nebensache.

"In dieser Saison kam Christoph Kobald ausgebremst von seiner Verletzung aus der vergangenen Saison zwar erst zu 13 Einsätzen, gehörte aber seit dem 16. Spieltag meist zum Stammpersonal in der Innenverteidigung und war einer der Gründe für die erhöhte defensive Stabilität", so der KSC.

Seit 2018 in Karlsruhe

Auch Trainer Christian Eichner freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: Er hat sich in den letzten fünf Jahren stetig weiterentwickelt. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass er die Mannschaft sportlich und menschlich weiterhin so nach vorne bringt“

Am Ende seines neuen Vertrags spielt Kobald bereits sieben Jahre in Blau-Weiß. Mindestens! Im Juli 2018 kam er mit gerade einmal 20 Jahren vom Wiener Neustädter SC nach Karlsruhe und hat seitdem 113 Pflichtspiele für den KSC absolviert.