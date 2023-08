Vor dem Pokalspiel des Karlsruher SC beim 1.FC Saarbrücken am Freitagabend, 11. August, deuten sich bei den Badenern neue Personalrochaden an. Kelvin Arase ist mit seinen Teamkollegen nicht ins Saarland gereist und fehlte schon vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses beim Abschlusstraining.

Arase mit wenig Chancen auf Spielzeit

Der 1,72 Meter große Flügelflitzer hatte zu Beginn der Vorbereitung noch verkündet, trotz wenig Chancen auf Spielzeit beim KSC "Vollgas" geben zu wollen. Nun wohl die Kehrtwende.

Laut den "Badischen Neusten Nachrichten "(BNN) steht Arase kurz vor dem Abschied im Wildpark. KSC-Cheftrainer Christian Eichner bestätigte gegenüber der Tageszeitung, dass der 24-Jährige Gespräche mit einem anderen Verein führt. Laut BNN soll dies ein deutscher Drittligist sein. Ein konkreter Klub wird aber nicht genannt.

Unterschreibt jetzt Brosinski?

Der Österreicher war nach seiner Leihe in der abgelaufenen Rückrunde zu KV Oostende nach Karlsruhe zurückgekehrt, hat aber aufgrund des Eichner-Systems mit einer Raute im Mittelfeld wenig Chancen auf Spielzeit. Der Flügelspieler kam im Sommer 2022 von Rapid Wien in den BBBank Wildpark und stand in lediglich neun Pflichtspielen auf dem Rasen. Dabei gab er drei Vorlagen, ein Tor gelang ihm nicht.

Ein Abgang Arases könnte allerdings Platz für einen alten Bekannte machen: Daniel Brosinski. Der gebürtige Karlsruher ist weiterhin ohne Vertrag, hält sich aber weiterhin beim KSC fit und absolvierte große Teile der Vorbereitung mit den Mannschaft von Christian Eichner.

Brosinski selbst hatte nach dem Test gegen den FC Liverpool erklärt, nur noch für den KSC auflaufen zu wollen und hatte sich gewünscht beim Auftakt in Osnabrück dabei zu sein. Daraus wurde bekanntlich nichts. Nun könnte eine erneute Unterschrift des gebürtigen Karlsruhers schnell folgen.