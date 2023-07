Herr Arase, die Leihe zu KV Ostende ist vorbei, Sie sind zurück beim KSC, wie geht‘ s?

Mir geht‘s gut. Ich bin verletzungsfrei und kann im Trainingslager Gas geben.

Hat sich der Ausflug, die Leihe nach Belgien gelohnt?

Absolut, auch wenn wir es nicht geschafft haben, die Liga zu halten. Aber es war eine interessante Liga, eine interessante Zeit für mich. Ich konnte einiges mitnehmen. Schön war, dass ich Spielzeit bekommen habe, auch etliche Partien vom Anpfiff an bestreiten durfte.

KSC vs SV Staufenberg kelvin Arase | Bild: Mia

Das war besonders gut, weil ich zuvor ein halbes Jahr fast nur von der Bank reingekommen bin. Und: Ich durfte dort auf der Außenposition spielen, durfte dort zeigen was ich kann.

Wie lautet Ihre aktuelle Situationsbeschreibung?

Ich weiß, dass Trainer Christian Eichner im Mittelfeld mit der Raute spielen will, ohne echte Außenstürmer. Ich versuche, dass mich das nicht zu sehr behindert.

Karlsruhe Youngster überzeugen mit Doppelpacks: KSC gewinnt viertes Testspiel 6:0 Das könnte Sie auch interessieren

Ich will das locker nehmen und habe mir daher gesagt: Dennoch Vollgas geben - und das mache ich. Ich will mich weiterentwickeln und vielleicht sagt der Trainer irgendwann mal: Kelvin ist top, und er haut mich auf irgendeiner Position rein.

Sie haben ja schon auf der Zehnerposition gespielt.

Stimmt, gegen Düsseldorf und im Pokal gegen Sandhausen war ich auf dieser Position dabei.

Was hat Trainer Christian Eichner Ihnen gesagt?

Wir haben schon vor der Sommerpause telefoniert und er hat gesagt, dass es für mich schwer wird, eben weil er mit einer Raute spielen will. So werden Einsatzminuten für mich nicht leicht. So wusste ich, was auf mich zukommt. Ich weiß woran ich bin. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball schnell Wendungen geben kann.

Test KSC Türkgücü Kelvin Arase | Bild: Mia

Als Sie zum KSC kamen, war das 4-3-3 System in Stein gemeißelt, wurde dann umgeworfen…

Richtig, vielleicht wird die Formation wieder einmal geändert, vielleicht geht es irgendwann wieder weg von der Raute - hin zum 4-3-3.

Haben Sie den Wechsel von Rapid Wien in den Wildpark schon einmal bereut?

Ich versuche meine Entscheidung so wenig wie möglich zu bereuen, man weiß ja eh nicht, was eine andere Entscheidung gebracht hätte. Ich konzentriere mich darauf, Tag für Tag mein Bestes zu geben. Ich will gute Leistungen bringen, so den Trainer beeindrucken. Ich versuche so positiv wie möglich zu bleiben.

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Kelvin Arase und Stefano Marino | Bild: Mia

Haben Siekonkrete Saisonziele?

Gas geben und hoffen, dass ich spiele.

Gibt es eine Deadline, bis wann Sie Spielzeit haben wollen?

Nein. So etwas mag ich nicht. Denn man setzt sich eine Deadline und dann passiert kurz danach etwas Wichtiges… Ich bin engagiert und offen für das was kommt.

Karlsruhe 500.000 Euro? Ligakonkurrent soll KSC-Talent Tim Rossmann im Visier haben Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es Anfragen?

Mein Berater hat mir gesagt, dass es Interessenten gibt. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen.