Wie schon in den ersten Spielen der Vorbereitung zeigt sich der Karlsruher SC auch gegen den zypriotischen Aufsteiger treffsicher. Nach einer laut KSC-Bericht unspektakulären Anfangsviertestunde, traf Fabian Schleusener zunächst die Latte (22.) und Paul Nebel scheiterte an Torhüter (40.). Mit einem 0:0 wurden die Seiten getauscht.

Bild: Mia

In Durchgang zwei kam der KSC dann so richtig in Fahrt: Tim Rossmann - der mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht wird . staubte nach einem Fehler des zypriotischen Keepers zur Führung ab (47.). Zwölf Minuten später war Rossmann dann Vorlagengeber für Marvin Wanitzek (59.), der auf 2:0 stellte.

Seine spielerische Dominanz nutze der KSC ab Minute 75 zu vier weiteren Toren: Neuzugang David Herold (75.), Stefano Marino mit einem Doppelpack (77./78.) und erneut Tim Rossmann (85.) stellten den Endstand her.

Bild: Mia

Am kommenden Montag, 10. Juli, findet das letzte Testspiel im österreichischen Trainingslager statt. Um 16 Uhr trifft der KSC auf den sechsfachen tschechischen Meister Viktoria Pilsen.

Alle Bilder zum Spiel: