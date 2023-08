Eigentlich wartet die beliebte Figur frisch restauriert bei Steinmetz Bernhard Blinder in Kuppenheim nur darauf, wieder nach Hause ins Wildparkstadion zu kommen. Doch das wird wohl noch ein wenig dauern.

Der "nackte Mann" lebt!

Während des vergangenen Spiels am 6. August, KSC gegen HSV, fand der "nackte Mann" zumindest kurzfristig eine Vertretung: Thomas "Tommy" Grimm von den Supporters warf sich vor dem Stadion in Pose - angezogen wohlbemerkt.

Die Idee zu dieser Aktion reifte bereits im Jahr 2020. Zu dieser Zeit steckte der Umbau noch in den Kinderschuhen und der nackte Mann war noch nicht restauriert. Um die Zeit bis zu seiner Rückkehr zu überbrücken, rief die Fanszene eine Spendenaktion ins Leben und verknüpfte diese mit der Darstellung von Tommy Grimm. Am Sonntag wurde das Vorhaben schlussendlich in die Tat umgesetzt.

Laut eines Instagram-Posts kamen so zirka 1.000 Euro am Sonntag zusammen. Der Erlös geht an Projekte aus der KSC-Fanszene. Auch in Zukunft soll der "nackte Mann" wieder lebendig werden. Wann genau wird nicht weiter erläutert.

Wann kommt das Original zurück?

"Gemeinsam mit dem Fanprojekt, ULTRA1894, den Fanclubs und dem KSC werden wir als Supporters Karlsruhe auch weiterhin alles tun, um dieses Projekt so lang wie möglich aufrecht zu erhalten", heißt es auf Instagram. Auch der KSC teilte das Bild vom "lebenden nackten Mann" in ihrer Story mit dem Kommentar: "Eine tolle Aktion".

Wann das Original wieder seinen Platz im Stadion finden wird, wurde bei den Verantwortlichen angefragt. Bis zur Veröffentlichung des Artikels stand eine Rückmeldung noch aus.