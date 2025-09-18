Von „Schlo“ bis Zoo: Baden-Marathon macht Karlsruhe dicht – das musst du wissen

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wann findet er statt und wo erhalte ich die Startnummer?

Am Sonntag, 21. September, findet der 41. Baden Marathon in Karlsruhe statt. Die Startnummern müssen am Veranstaltungswochenende in der Lina-Radke-Halle in der Steinhäuserstraße 29 abgeholt werden. Bringt eure Teilnahmebestätigung mit!

Icon vergrößern Baden Marathon in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baden Marathon in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wann und wo starten die Läufer?

Marathon, Halbmarathon, Walking und Team-Marathon : Um 9.30 Uhr in der Hermann-Veit-Straße 3 , Nähe Carl-Kaufmann-Stadion

Gesundheitslauf : Um 13.30 Uhr am Friedrichsplatz , Erbprinzenstraße

Inklusionslauf: Um 14 Uhr am Friedrichsplatz , Erbprinzenstraße

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wo finde ich was?

Icon vergrößern Wo ist mein Startort? Wo ist die Marathonweiche? Das, und vieles mehr, verrät der Lageplan. Foto: Geländeplan Start/ Stadion/ Lina-Radke Halle etc. - Bildgrundlage/Quelle: GoogleEarth - https://www.google.com/intl/de_de/earth/ Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wo ist mein Startort? Wo ist die Marathonweiche? Das, und vieles mehr, verrät der Lageplan. Foto: Geländeplan Start/ Stadion/ Lina-Radke Halle etc. - Bildgrundlage/Quelle: GoogleEarth - https://www.google.com/intl/de_de/earth/

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Anmeldung

Die Online-Anmeldung für alle Wettbewerbe endete am Sonntag, 7. September.

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Ummeldung

Laut den Veranstaltern ist die Ummeldung auf eine Ersatzperson über den persönlichen Änderungslink auch nach dem Anmeldeschluss möglich. Kurzfristige Ummeldungen am Tag selbst sind vor Ort gegen eine Gebühr von 10 Euro möglich.

Icon vergrößern Der Baden-Marathon 2022. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Baden-Marathon 2022. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Eine Ummeldung von Marathon auf Halbmarathon ist nicht notwendig. Die Läufer können während des Laufs spätestens an der Marathonweiche entscheiden, ob sie lieber den Halbmarathon laufen. Umgekehrt, also von Halbmarathon auf Marathon, muss eine Ummeldung online über den persönlichen Änderungsklink erfolgen.

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Rücktritt

Die Veranstalter erstatten bei einem Rücktritt vom Baden-Marathon das Startgeld nicht zurück. Es besteht allerdings die Möglichkeit, direkt bei der Anmeldung einen Startgeld-Rücknahmeschutz in Höhe von 6 Euro abzuschließen. Damit wird bei einer Abmeldung bis zum 20. Juli das Startgeld vollständig erstattet.

Danach erhalten Teilnehmer die Startgebühr als Gutschein für das Folgejahr. Hierfür ist es notwendig, eine begründete Erklärung per E-Mail sowie ein ärztliches Attest beziehungsweise einen Arbeitgebernachweis vorzulegen.

Icon vergrößern Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Strecke des Marathons

Die Gesamtlänge der Marathonstrecke beträgt knapp 43 Kilometer. Sie verläuft entlang folgender Anhaltspunkte:

Ettlinger Tor/ Staatstheater

Scheck-In Center

Messplatz Karlsruhe

Durlach

Citypark

Marktplatz

Schloss Karlsruhe

Ettlinger Tor/ECE-Center

Zoo Karlsruhe

Günther-Klotz-Anlage

An der Haltestelle Schloss Rüppurr vorbei

Hauptbahnhof Karlsruhe

Scheck-In Center

Friedrichsplatz

Icon vergrößern Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Strecke des Halbmarathons

Die Halbmarathonstrecke beträgt 21,1 Kilometer. Sie verläuft entlang folgender Anhaltspunkte:

Ettlinger Tor

Marktplatz

Schloss Karlsruhe

Friedrichsplatz

Stadtgarten

Europabad

Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Das müssen Autofahrer beachten

Während des Baden-Marathons müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen und zeitlich begrenzten Sperrungen rechnen. Diese Straßen sind betroffen

Kriegsstraße: Keine Querung zwischen Ritterstraße und Rüpurrer Straße möglich

Stuttgarter Straße: Gesperrt

Durlacher Allee: Ab Ostring in Richtung Durlach gesperrt

Icon vergrößern Baden-Marathon Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baden-Marathon Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

In den betroffenen Gebieten werden Anfang September Infoplakate aufgehängt. Zusätzlich stehen Anwohnerinformationen online unter www.strecke.badenmarathon.de bereit.

Weitere Informationen zu Sperrungen und Umleitungen findet ihr in diesem Artikel: Sperrungen und Umleitungen zum Baden-Marathon: So kommt ihr am Sonntag mit Bus und Bahn durch Karlsruhe

Wann und wo gibt es die Ergebnisse des Baden-Marathons 2025?

Die Ergebnisse des Laufs werden nach dem Event auf der Webseite des Baden-Marathons veröffentlicht: https://my.raceresult.com/320470/