Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Diese Straßen sind am 21. September gesperrt

Karlsruhe

Von „Schlo“ bis Zoo: Baden-Marathon macht Karlsruhe dicht – das musst du wissen

Karlsruhe läuft wieder! Am Sonntag, 21. September, findet der 41. Baden-Marathon statt. Alle wichtigen Informationen zu Strecken und Startzeiten und Co.
Von Franziska Gebhard
|
    • |
    • |
    • |
    Baden Marathon (Archivbild)
    Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wann findet er statt und wo erhalte ich die Startnummer?

    Am Sonntag, 21. September, findet der 41. Baden Marathon in Karlsruhe statt. Die Startnummern müssen am Veranstaltungswochenende in der Lina-Radke-Halle in der Steinhäuserstraße 29 abgeholt werden. Bringt eure Teilnahmebestätigung mit!

    Baden Marathon in Karlsruhe (Archivbild)
    Baden Marathon in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wann und wo starten die Läufer?

    • Marathon, Halbmarathon, Walking und Team-Marathon: Um 9.30 Uhr in der Hermann-Veit-Straße 3, Nähe Carl-Kaufmann-Stadion
    • Gesundheitslauf: Um 13.30 Uhr am Friedrichsplatz, Erbprinzenstraße
    • Inklusionslauf: Um 14 Uhr am Friedrichsplatz, Erbprinzenstraße

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Wo finde ich was?

    Wo ist mein Startort? Wo ist die Marathonweiche? Das, und vieles mehr, verrät der Lageplan.
    Wo ist mein Startort? Wo ist die Marathonweiche? Das, und vieles mehr, verrät der Lageplan. Foto: Geländeplan Start/ Stadion/ Lina-Radke Halle etc. - Bildgrundlage/Quelle: GoogleEarth - https://www.google.com/intl/de_de/earth/

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Anmeldung

    Die Online-Anmeldung für alle Wettbewerbe endete am Sonntag, 7. September.

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Ummeldung

    Laut den Veranstaltern ist die Ummeldung auf eine Ersatzperson über den persönlichen Änderungslink auch nach dem Anmeldeschluss möglich. Kurzfristige Ummeldungen am Tag selbst sind vor Ort gegen eine Gebühr von 10 Euro möglich.

    Der Baden-Marathon 2022. (Archivbild)
    Der Baden-Marathon 2022. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Eine Ummeldung von Marathon auf Halbmarathon ist nicht notwendig. Die Läufer können während des Laufs spätestens an der Marathonweiche entscheiden, ob sie lieber den Halbmarathon laufen. Umgekehrt, also von Halbmarathon auf Marathon, muss eine Ummeldung online über den persönlichen Änderungsklink erfolgen.

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Rücktritt

    Die Veranstalter erstatten bei einem Rücktritt vom Baden-Marathon das Startgeld nicht zurück. Es besteht allerdings die Möglichkeit, direkt bei der Anmeldung einen Startgeld-Rücknahmeschutz in Höhe von 6 Euro abzuschließen. Damit wird bei einer Abmeldung bis zum 20. Juli das Startgeld vollständig erstattet.

    Danach erhalten Teilnehmer die Startgebühr als Gutschein für das Folgejahr. Hierfür ist es notwendig, eine begründete Erklärung per E-Mail sowie ein ärztliches Attest beziehungsweise einen Arbeitgebernachweis vorzulegen.

    Baden Marathon (Archivbild)
    Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Strecke des Marathons

    Die Gesamtlänge der Marathonstrecke beträgt knapp 43 Kilometer. Sie verläuft entlang folgender Anhaltspunkte:

    • Ettlinger Tor/Staatstheater
    • Scheck-In Center
    • Messplatz Karlsruhe
    • Durlach
    • Citypark
    • Marktplatz
    • Schloss Karlsruhe
    • Ettlinger Tor/ECE-Center
    • Zoo Karlsruhe
    • Günther-Klotz-Anlage
    • An der Haltestelle Schloss Rüppurr vorbei
    • Hauptbahnhof Karlsruhe
    • Scheck-In Center
    • Friedrichsplatz
    Baden Marathon (Archivbild)
    Baden Marathon (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Strecke des Halbmarathons

    Die Halbmarathonstrecke beträgt 21,1 Kilometer. Sie verläuft entlang folgender Anhaltspunkte:

    • Ettlinger Tor
    • Marktplatz
    • Schloss Karlsruhe
    • Friedrichsplatz
    • Stadtgarten
    • Europabad 

    Baden-Marathon Karlsruhe 2025: Das müssen Autofahrer beachten

    Während des Baden-Marathons müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen und zeitlich begrenzten Sperrungen rechnen. Diese Straßen sind betroffen

    • Kriegsstraße: Keine Querung zwischen Ritterstraße und Rüpurrer Straße möglich
    • Stuttgarter Straße: Gesperrt
    • Durlacher Allee: Ab Ostring in Richtung Durlach gesperrt

    In den betroffenen Gebieten werden Anfang September Infoplakate aufgehängt. Zusätzlich stehen Anwohnerinformationen online unter www.strecke.badenmarathon.de bereit.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Roland Rumpel-Dranaj

    Der Unbeliebte Baden Marathon ist wieder da die halbe Stadt ist gesperrt eine Veranstaltung wo nur eine Minderheit wahr nimmt diese Veranstaltung braucht kein Mensch solche Veranstaltungen gehören in den Wald ist ja auch für die Läufer besser

