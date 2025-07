Führerschein weg: Dieser Harry-Potter-Star darf sechs Monate nicht Auto fahren

Sie waren noch Kinder, da erlangten sie schon weltweiten Ruhm: Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint - die drei Hauptdarsteller der weltbekannten „Harry Potter“-Filme. Die Verfilmung der beliebten Buchreihe von J. K. Rowling erwies sich für die drei Schauspieler als entscheidendes Sprungbrett in eine erfolgreiche Hollywood-Karriere. Auch wenn der letzte Teil der Filmreihe bereits 2011 in die Kinos kam, bleibt das berühmte Trio bis heute unvergessen. Derzeit sorgt jedoch einer der „Harry Potter“-Darsteller aus ganz anderen Gründen für Schlagzeilen: Wegen wiederholten Verstößen im Straßenverkehr muss dieser Star nun für ein halbes Jahr seinen Führerschein abgeben.

Welcher Harry-Potter-Star erhält ein Fahrverbot?

Die magischen Abenteuer des Zauberer-Trios Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger begeistern bis heute zahlreiche Menschen. In der Rolle der ehrgeizigen und klugen Schülerin Hermine Granger wurde Emma Watson für viele Fans auch im echten Leben zu einem Idol. Später begeisterte sie die Zuschauer in der Hauptrolle der Realverfilmung von Disneys „Die Schöne und das Biest“. Doch ausgerechnet Emma Watson sorgt nun mit einem Thema für Schlagzeilen, das alles andere als vorbildlich ist.

Ein englisches Gericht hat die Schauspielerin nun zu sechs Monaten Fahrverbot verurteilt. Darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter auch die renommierte britische Tageszeitung The Times. Grund für die Strafe seien demnach wiederholte Verstöße im Straßenverkehr.

Emma Watson verliert Führerschein: Was ist passiert?

Der Vorfall, um den es im aktuellen Prozess ging, ereignete sich bereits vor rund einem Jahr, nämlich Ende Juli 2024. Demnach wurde Emma Watson damals beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. In der englischen Stadt Oxford war sie mit 38 Meilen pro Stunde (rund 61 km/h) unterwegs – erlaubt waren dort aber nur 30 Meilen pro Stunde (etwa 48 km/h).

Bei der Geschwindigkeitsüberschreitung handelt es sich jedoch nicht um den ersten Regelverstoß der britischen Schauspielerin. Zuvor soll sie bereits neun Punkte wegen anderer Verkehrsdelikte gesammelt haben, berichtet unter anderem die BBC. Neben dem Fahrverbot verhängte das Gericht außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 1044 Pfund, was umgerechnet rund 1200 Euro entspricht.

Den Berichten zufolge war Emma Watson bei der Gerichtsverhandlung nicht persönlich anwesend. Sie wurde von ihrem Anwalt Mark Haslam vertreten, der dem Gericht bestätigte, dass die Schauspielerin in der Lage sei, die Strafe zu zahlen.

Ein weiterer Harry-Potter-Star verliert den Führerschein am selben Tag

Besonders kurios: Am selben Tag musste sich eine weitere Schauspielerin aus dem „Harry Potter“-Universum aus dem gleichen Grund vor demselben Gericht verantworten. Zoë Wanamaker, die in den Filmen in der Rolle von Madam Hooch zu sehen ist, muss ebenfalls für sechs Monate ihren Führerschein abgeben. Auch sie hatte Medienberichten zufolge bereits neun Punkte auf ihrem Verkehrskonto gesammelt. Am 8. August 2024 war sie mit 46 Meilen (circa 74 km/h) anstatt der erlaubten 40 Meilen pro Stunde (ungefähr 64 km/h) unterwegs. Genau wie Emma Watson muss auch sie zusätzlich eine Strafe von umgerechnet 1200 Euro bezahlen.

Übrigens: Den Führerschein zu machen, ist gleichzeitig mit enormen Kosten verbunden. In den vergangenen Jahren wurde der Führerschein zudem immer teurer. Ein Grünen-Politiker schlägt deshalb einen finanziellen Zuschuss für junge Menschen vor.