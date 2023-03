"Zum Leerstand machen wir deutlich mehr als andere Städte. Über Pop-Up-Zwischennutzung können und machen wir hier viel. Leider wird in der Presse immer wieder auf einen einzelnen Leerstand hingewiesen und daraus das Klagelied der Innenstadt abgeleitet", so der OB.

Oberbürgermeister Frank Mentrup im Gespräch.

Natürlich sei die hohe Leerstandsquote ärgerlich, aber "wir haben eine mindestens genauso hohe Wiederbelebungsquote, wie wir eine Leerstandsquote haben. Von daher sind wir in einem guten Wandelprozess. Auch im Vergleich zu dem, was ich aus anderen Städten höre."

Ist Karlsruhe immer noch eine "Baustellen-Stadt"?

Auch zum Image Karlsruhes als Baustellen-Stadt äußert sich der OB. "Im Straßenbau sind es deutlich weniger Baustellen als früher. Jetzt bekommen wir eine große Baustellenflut im privaten Bereich und das ist etwas, worauf wir immer ein wenig gewartet haben. Ich glaube, wenn die Baustellen nicht in den Straßenverkehr eingreifen, ist es kein falsches Zeichen für die Stadt."

Was ist das für eine Studie?

Warum kommen Menschen nach Karlsruhe? Was macht die Fächerstadt aus? Was sind die Besonderheiten der Innenstadt? Was ist das bevorzugte Verkehrsmittel, um in die City zu kommen? Diese und noch mehr Fragen werden im dreijährigen Rhythmus vom Amt für Stadtentwicklung der Stadt Karlsruhe beantwortet. Die Umfrage war am Dienstag, 28. März, Thema im Karlsruher Gemeinderat.

Die sogenannte Regionsumfrage ist eine repräsentative Befragung unter Bewohnern der Stadtregion. Für die Umfrage 2022 wurden 1.200 Telefoninterviews - 61 in französischer Sprache im grenznahen Elsass - durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden den Stadträten in der jüngsten Sitzung des Karlsruher Gemeinderates zur Kenntnisnahme vorgelegt.

18- bis 30-Jährige kommen überdurchschnittlich oft nach Karlsruhe

So geht aus der Umfrage hervor, dass die Hälfte der Regionsbevölkerung (50,1 Prozent) mindestens einmal im Monat in das Oberzentrum Karlsruhe fährt. Überdurchschnittlich häufig würden 18- bis 30-Jährige (63,5 Prozent mindestens einmal im Monat die Fächerstadt besuchen. Hochrechnungen würden zeigen, dass Karlsruhe von rund 525.000 erwachsenen Regionsbewohnern monatlich oder häufiger besucht wird.

Der häufigste Anlass, um in die Fächerstadt zu kommen, ist der Umfrage nach das Shoppen. Die Top drei Besucherpunkte sind demnach die Fußgängerzone (88 Prozent), das ECE-Center (84,4 Prozent)und das Schloss mit Schlossgarten (75,3 Prozent).



Im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage aus dem Jahr 2019 haben Essen gehen oder der Kneipenbesuch an Relevanz gewonnen (64 Prozent in 2019 zu 71,6 Prozent in 2022).

Weiterhin präsent ist das Bild Karlsruhes als Baustellen-Stadt. So würden 43,5 Prozent der Regionsbevölkerung an Baustellen und Verkehrsprobleme denken, wenn sie nach spontanen Assoziationen zu Karlsruhe gefragt werden.

"An zweiter Stelle folgt als identitätsstiftendes Merkmal das Karlsruher Schloss und dessen Umgebung (34,7 Prozent). Im Vergleich zur Regionsumfrage des Jahres 2019 werden vermehrt der Zoo/Stadtgarten, die Attraktivität Karlsruhes als Stadt insgesamt sowie das Stadtgrün als Assoziationen genannt. Wesentlich häufiger werden auch der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht spontan genannt", heißt es in der Umfrage.

Die meisten kommen mit dem Auto - aber es werden weniger

Das bevorzugte Verkehrsmittel für einen Besuch ist weiterhin das Auto. Hier lässt sich allerdings ein Rückgang beobachten. 2019 nutzten 59,4 Prozent das Auto, 2022 noch 50,4 Prozent. Der Anteil der Besucher, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, steigt von 29,4 Prozent (2019) auf 34,4 Prozent (2022) an.



Der Anteil an Rad- oder E-Bike-Fahrern hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. So gaben für das vergangene Jahr 3,6 Prozent der Befragten an, mit dem Fahrrad nach Karlsruhe zu kommen. 2019 waren es noch 1,5 Prozent.

Und obwohl es sich nur um eine Kenntnisnahme handelte, entwickelte sich im Gemeinderat eine rege Diskussion um die Regionsumfrage 2022. "Die Zahlen spiegeln den Erfolg der Kombilösung wieder. Wir wollen aber festhalten, das weitere Behinderungen des Individualverkehrs den Wohlstand in der Stadt gefährden", so beispielsweise FDP-Stadträtin Annette Böhringer.

Das sagen die Stadträte

Sie ergänzt: "Der Leerstand in der Innenstadt ist alarmierend. Wir wünschen uns ein stärkeres Engagement der Wirtschaftsförderung und ein zügiges Abräumen der Baustellen."

Blick in den Sitzungssaal des Karlsruher Gemeinderats im Rathaus.

Oliver Schnell von der AfD legt in seiner Wortmeldung den Fokus auf den Verkehr. "Durch Restriktionen des Autoverkehrs schaffen wir prozentual zwar einen geringeren Anteil, die Leute fahren dann aber wo anders hin."

Jorinda Fahringer, Fraktionsvorsitzende der Grünen meint: "Karlsruhe ist attraktiv und ja, sie hat das Image einer Baustellen-Stadt, aber ich liebe sie so. Der Leerstand ist bedauerlich, aber über 80 Prozent geben das Shoppen als Besuchsgrund an. Blickt man in die Stadt sieht man: Auf der Kaiserstraße ist wieder mehr los."

"Spannend zu hören, was in die Umfrage interpretiert wird", meint Petra Lorenz von den Freien Wählern. Ihrer Meinung nach ist es alarmierend, dass Baustellen in anderen Großstellen nicht so enorm wahrgenommen werden wie in Karlsruhe. "Wir sollten überprüfen, was wir machen können, um dieses Image ein wenig aufzupolieren."

