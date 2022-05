Eigentlich sollte die EnBW zu diesem Zeitpunkt bereits in den letzten Vorbereitungen stecken, um Block 7 des Rheinhafen-Dampfkraftwerks (RDK 7) herunterzufahren. Mitte 2022, in den Sommermonaten, kündigte die EnBW an, sich von der Kohlekraft im Großraum Karlsruhe zu verabschieden- dauerhaft. Als in den letzten Wintermonaten aber der Krieg in der Ukraine ausbrach, wurden viele Ansätze zur Energiewende relativiert.

"Wir reflektieren die Schließung von Block 7 aufgrund der aktuellen Lage neu. Wir sind hier im engen Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern", sagte die EnBW angesichts der vom Krieg ausgelösten Unsicherheit der Ressourcenversorgung. Ein Weiterbetrieb des RDK 7 sei also grundsätzlich möglich, was auch die Karlsruher AfD-Fraktion durch einen Antrag im Gemeinderat unterstützte. Nun bezog die Stadt offiziell Stellung zu diesem Anliegen.

"Das RDK 7 ist für die Erzeugung von Fernwärme nicht notwendig"

"Es ist die alleinige Entscheidung der EnBW, als Eigentümerin des RDK, den Block 7 zur Stilllegung anzumelden", beharrt die Stadt auf einer Einschätzung, die bereits zuvor herausgab. Gleichzeitig bekunde sie aber, dass das RDK 7 nicht unbedingt kritisch für die energetische Infrastruktur der Fächerstadt und ihrer Umgebung sei: "Für den Betrieb des RDK 7 ist ausschließlich der Strommarkt oder ein Einsatz aus Netzstabilitätsgründen maßgeblich", so die Stellungnahme.

Andere Argumente, die die AfD-Fraktion anführt, etwa dass der Block wichtig für die günstige Erzeugung von Fernwärme sei, weist die Stadt zurück: "RDK 7 ist für die Sicherstellung der Fernwärme-Versorgung der Stadtwerke nicht notwendig. Die Versorgung zu ökologisch und ökonomisch günstigeren Konditionen aus dem technisch moderneren RDK 8 bezogen werden."

"Ein Weiterbetrieb würde unser Vertrauen in die EnBW beschädigen"

Zwar sei es durchaus möglich, die Fernwärme weiterhin über Block 7 zu beziehen, sollte der achte Block nicht liefern, doch das sei höchstens in "bestimmten Fällen" erforderlich. Aus ökologischer Sicht stehe RDK 7 hinter dem moderneren Nachfolger zurück, wie die Stadt angibt. Genauer gesagt sei ein Weiterbetrieb des Kohlekraft-Blocks aus Sicht einiger Umweltorganisationen sogar inakzeptabel.

So gehe die Fraktion der Grünen so weit, "dass ein Rückzieher bei der Entscheidung zur Stilllegung von RDK 7 unser Vertrauen in die Ankündigungen der EnBW grundsätzlich beschädigen würde", erklärt der Fraktionsvorsitzende Aljoscha Löffler. Ob und inwieweit der Gemeinderat einen spürbaren Einfluss auf den Weiterbetrieb des RDK 7 nehmen kann, wird in der kommenden Sitzung am 31. Mai besprochen.