Candlelight-Dinner und Kino? Der Klassiker bei den Pärchen am 14. Februar. Für die meisten Singles dürfte das aber weniger interessant sein. Klar kann man einfach auf die Konvention pfeifen und mit dem besten Freund / der besten Freunden eine Date-Night veranstalten. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einfach ins Bett zu gehen - schließlich ist am 15. Februar ein ganz normaler Werktag.

Auch keine Option? Dann sind diese fünf Tipps vielleicht was für Euch.

Valentines Special: Stripplastic-Tanzworkshop

Sexy tanzen in High Heels? Das lernt man im Papillon Dance & Sport Studio. Am 12. Februar bietet die Inhaberin Natalya einen Stripplastic-Tanzkurs an. Ist zwar nicht direkt am Valentinstag, aber Spaß machen tut es trotzdem. Aber: Es gibt nur noch wenige verfügbare Plätze! Die Buchung erfolgt über die Eversports-App.

Adresse: Hardtstraße 39a, 76185 Karlsruhe

Standort: Papillon Dance & Sport Academy

Zeitraum: 12. Februar von 15 bis 16.30 Uhr

Preis: einmal 35 Euro

Kursleitung: Natalya

Kontakt Papillon Studio

Telefon: 0176-64287750

E-Mail: papillon.poleandaerial@gmail.com

Benötigtes Equipment

Tanzschuhe mit Absatz oder High Heels. Pleasures (Pole-Dance-Schuhe) eignen sich weniger

Classroom for fine Pottery Arts: Werde zum Künstler!

Keine Lust auf Sport? Kein Problem! "The Classroom for fine Arts-Pottery" bietet immer Dienstags von 19 bis 21 Uhr einen Grundlagenkurs im Malen an. Aber keine Sorge, bestimmte Vorkenntnisse braucht man für den Kurs nicht. Die Malutensilien werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Malpinsel stehen auf einem Tisch | Bild: Skitterphoto@pixabay.com

Adresse Classroom for Fine Pottery Arts

Adresse: Kaiserpassage 16, 76133 Karlsruhe

Kursleitung: Simone Heupgen

Kontakt Classroom for Fine Pottery Arts

Telefon: 0721-97103585

E-Mail: mail@theclassroom-forfinearts.de

Preise Classroom for Fine Pottery Arts

Probetermin: 25 Euro

Acht Termine: 175 Euro

Zwölf Termine: 260 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Aufgrund der zentralen Lage kann das Malstudio mit fast sämtlichen über- sowie unterirdischen Bahnverbindungen bis zur Haltestelle "Europaplatz/Postgalerie" angefahren werden.

Überirdische Bahnverbindungen: 2, 3 und 4

Unterirdische Bahnlinien: S2, S5/S51, S1/S11, S12 und 1

Parkhäuser: "Tiefgarage am Friedrichsplatz", "Parkhaus Ludwigsplatz" sowie das "Parkhaus Postgalerie Apoca".

Ein Restaurant oder Barbesuch

Bars, Restaurants und andere Lokale sind natürlich auch am 14. Februar für die "nicht Vergebenen" geöffnet. Das könnte sich vielleicht sogar für den ein oder anderen Single rentieren. Der Grund: Kontaktfreudige Singles suchen an solchen Tagen häufig Gleichgesinnte.

Karlsruhe Bars in Karlsruhe: Von Cocktails bis Wein – hier gibt’s für jeden die passende Bar in Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Viele Bars und Clubs nehmen das sogar zum Anlass, um Singlepartys zu veranstalten. Einfach einen Freund oder eine Freundin schnappen und ein wenig durch die Bar-Szene der Innenstadt bummeln. Wer weiß, vielleicht findet sich da das Date für den Valentinstag 2024?

Wellness und Entspannung pur

Man gönnt sich ja sonst nichts, also wieso nicht einen Abend mal so richtig Ausspannen? Thermen bieten da den idealen Wohlfühl-Faktor. Ein Beispiel: Die Therme Vierordt Bad in Karlsruhe. Der Clou: Drei Mal am Abend gibt es auch ein paar schöne Lichtinstallationen zu betrachten.

Adresse: Ettlinger Str. 4, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten der Therme Vierordt Bad

Montag: 14 bis 23 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10 bis 23 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Kontakt Vierordtbad Karlsruhe

Telefon: 0721-1335225

E-Mail: Vierordtbad@ka-baeder.de

Der neue Außenbereich und Solehof der Therme Vierordtbad | Bild: Andreas Stephany

Preise Sauna und Badehaus (Erwachsene und Kinder) Vierordtbad Karlsruhe

Montag bis Donnerstag ab 13 Uhr und Freitag bis Sonntag ganztägig

2 Stunden: 16 Euro

4 Stunden: 22 Euro

Tageskarte: 24 Euro

Dienstag bis Donnerstag ab 13 Uhr

2 Stunden: 10 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten Vierordtbad Karlsruhe

Der Eingang der Therme Vierordt liegt direkt gegenüber der unterirdischen Haltestelle "Kongresszentrum". Dorthin fahren die Bahnlinien S1/S11, S12, S4, S51/S52, S7/S71, S8/S81 und die Linie 2.

Parkaus Novotel/Kongresszentrum

Für 5 Stunden: 4 Euro

Jede weitere Stunde kostet einen Euro

Speed Dating war gestern: Jetzt wird gespielt!

Beim Speed daten geht es, wie der Name bereits vermuten lässt, hauptsächlich um Schnelligkeit. Jedoch kann man auf diese Weise niemanden richtig kennenlernen. Bei einem netten Abend unter Freunden hat der Gründer von Socialmatch deshalb die Idee entwickelt, einen Spielabend in Form einer Kennenlernrunde zu veranstalten.

Bild: Quelle: pixabay

Mittlerweile wird Socialmatch in 15 Städten veranstaltet. Darunter: Berlin und Hamburg

Um eine möglichst angenehme Atmosphäre mit einem nicht allzu großen Altersunterschied zu schaffen, sind die Treffen in Altersgruppen eingeteilt.

20 bis 35 Jahre

30 bis 45 Jahre

40 bis 60 Jahre

Speziell am Valentinstag findet in Karlsruhe ein Treffen für die Altersklasse von 30 bis 45 Jahre, um 20 Uhr statt. Treffpunkt ist in der Regel eines der Brauhäuser. Der genaue Standort wird aber ein paar Tage vorher per Mail bekannt gegeben. Heißt also: Es wird eine Voranmeldung für den Spieleabend benötigt.