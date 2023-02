Am Valentinstag verbringt man am liebsten Zeit mit seiner besseren Hälfte. Am besten ganz klassisch beim Candle-Light Dinner mit Kinobesuch. Karlsruhe ist da keine Ausnahme. Denn hier locken die Restaurants und Kinos mit ganz besonderen "Valentins-Specials".

Valentinstag 2023: Marianne's Flammkuchen

Bei Marianne's Flammkuchen finden am Valentinstag ausschließlich Pärchen Platz. Zum Empfang gibt es eine Tasse Glühwein auf der Terrasse. Das Ticket, das es nur online zu buchen gibt, beinhaltet All you can eat Flammkuchen für beide Personen. Den ersten gibt es sogar in Herzform.

Bei Marianne's Flammkuchen geht Liebe durch den Magen | Bild: Mariannes Flammkuchen

Zwei Espressi und ein kleines Geschenk sind ebenfalls inkludiert. Die Lichter im Raum sind größtenteils gedimmt, dafür sorgt Kerzenlicht für ein romantisches Setting. Zusätzlich wird das Ganze von einem Pianisten untermalt.

Termine Marianne's Flammkuchen

17.30 Uhr

19 Uhr

20.30 Uhr

Das Event findet nur am 14. Februar statt.

Preise Marianne's Flammkuchen

59,90 Euro pro Paar

Anfahrt Marianne's Flammkuchen

Marianne's Flammkuchen liegt in der Weststadt, die nächsten Haltestellen sind "Kühler Krug" und "Mühlburger Feld".

Kontakt Marianne's Flammkuchen

Marianne's Flammkuchen, Kriegsstraße 300, 76185 Karlsruhe

info@mariannes-flammkuchen.de

07247 3981605

Valentinstag 2023: Restaurant Schoko

Pralinen zum Valentinstag sind ein Klassiker. Das Restaurant Schoko bietet zum Valentinstag ein 4-Gänge-Menü an, das aber nicht nur Naschkatzen interessieren dürfte. Zu Beginn gibt es Zitronengras-Ingwer-Süppchen. Weiter geht es mit einem Frühlingsrollen-Strudel. Der Hauptgang ist laut Restaurant "ein Duett von Rind und Kalb."

Pralinen zum Valentinstag gehen immer. (Symbolbild)

Als Dessert kommt die namensgebende Schokolade ins Spiel. Das Menü ist auch in vegetarischer Variante erhältlich. Eine telefonische Reservierung ist erforderlich.

Termine Restaurant Schoko

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 18.30 Uhr

Das Valentinstagmenü ist erhältlich vom 13. bis zum 15. Februar.

Preise Restaurant Schoko

60 Euro pro Person

Anfahrt Restaurant Schoko

Das Restaurant Schoko ist in Rheinstetten an der Hauptstraße gelegen, direkt an einer Bundesstraßenausfahrt. Die nächste Haltestelle ist "Forchheim Hauptstraße".

Kontakt Restaurant Schoko

Restaurant Schoko, Hauptstraße 53, 76287 Rheinstetten

info@restaurantschoko.de

0721 510535

Valentinstag 2023: Filmpalast am ZKM

Taschentücher raus! Der Filmklassiker "Titanic" schafft es pünktlich zum 14. Februar nach 25 Jahren wieder auf die Leinwand des ZKM - remastered und in 3D. Im Filmpalast am ZKM wird der Film am Valentinstag um 15.30 und 19.45 ausgestrahlt. Für Pärchen bietet der Filmpalast sogenannte Lovechairs an, ein Doppelsitz ohne Armlehne in der Mitte. Der Film ist FSK 12. Tickets können online vorbestellt werden.

Titanic ist einer der meistgesehenen Filme weltweit. | Bild: 20th_Century_Fox (dpa-Film)

Auch in der Schauburg gibt es dieses Jahr ein Valentins-Special bei dem sogar Wein und käse gereicht werden. Film: Paris - alles Ansichtssache.

PS: Ja, es ist kein Restaurant. Aber was wäre ein romantischer Abend zu zweit ohne Kinobesuch?

Ausstrahlungszeiten Filmpalast am ZKM

15.30 Uhr

19.45 Uhr

Der Film "Titanic" wird nur am 14. Februar ausgestrahlt.

Preis Filmpalast am ZKM

11 - 13 Euro

Anfahrt Filmpalast am ZKM

Der Filmpalast am ZKM liegt an der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle "ZKM". Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) hat auch eine eigene Parkgarage. Tipp: Dem gleichnamigen Museum ums Eck ebenfalls einen Besuch abstatten.

Kontakt Filmpalast am ZKM

Filmpalast am ZKM, Brauerstraße 40, 76135 Karlsruhe

info@filmpalast.net

0721 2059 200/201

Valentinstag 2023: Cantina Majolika

Die Cantina Majolika ist Teil der Majolika Keramik Manufaktur. Die Cantina Majolika bietet nicht nur die richtige Atmosphäre für ein romantisches Date, bei der Manufaktur lässt sich vielleicht auch noch ein Geschenk für seine bessere Hälfte finden.

Valentinstag in der Majolika. | Bild: Majolika

Für das Valentinstagspecial gibt es ein 4-Gänge Menü, bestehend aus Rind, Risotto, Maispoulardenbrust und mit Schokolade abgerundet. Es gibt auch eine vegetarische Variante mit Antipasti, Risotto, Cous-Cous und ebenfalls Schokolade.

Termine Cantina Majolika

Ab 19 Uhr

Für das Valentinstagspecial am 14. Februar ist eine Reservierung erforderlich.

Preise Cantina Majolika

Standard: 65 Euro pro Person

Vegetarisch: 51 Euro pro Person

Anfahrt Cantina Majolika

Die Cantina Majolika liegt hinter dem Schlossgarten am Badischen Landesmuseum. In der "Willi-Brandt-Allee" sind mehrere Parkplätze aufzufinden.

Kontakt Cantina Majolika

Cantina Majolika, Ahaweg 6-8, 76131 Karlsruhe

kontakt@cantinamajolika.de

0721 1611492

Valentinstag 2023: Anders auf dem Turmberg

Bei Anders auf dem Turmberg kann zwischen einem Valentinstagdinner im Schäferwagen oder im Restaurant ausgewählt werden. Zur Begrüßung gibt es eine Flasche Champagner oder einen Aperitif. Die Vorspeise variiert zwischen Thunfisch, Lachs und Rind. Das Hauptgericht im Schäferwagen ist ein Käse und Fleischfondue, im Restaurant werden Paprika-Zitronengrasschaum mit gebackener Garnele, Zitronensorbet Gurke, Dill oder Gin und Kalbsfilet im Kräutermantel auf Petersilienrisotto angeboten.

Es gibt in Karlsruhe wohl keine bessere Stelle als den Turmberg, um den Sonnenuntergang über den Dächern zu genießen. | Bild: fst

Zudem gibt es bei beiden Varianten verschiedene Turmbergköstlichkeiten sowie eine rote Rose für die Partnerin oder den Partner. Nachdem man sich von dem Essen verwöhnen hat lassen, kann man den romantischen Ausblick vom Turmberg genießen, mit Blick über ganz Durlach.

Termine Anders auf dem Turmberg

19 bis 22 Uhr

Eine Online-Buchung sollte erfolgen

Preise Anders auf dem Turmberg

im Schäferwagen: 109 Euro pro Person

im Restaurant: 105 Euro pro Person

Anfahrt Anders auf dem Turmberg

Anders auf dem Turmberg liegt, wie der Name schon sagt, auf dem Durlacher Turmberg, der am besten mit der Turmbergbahn erreichbar ist.

Kontakt Anders auf dem Turmberg

Anders auf dem Turmberg Hofbistro/Restaurant, Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe