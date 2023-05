Los geht es in Karlsruhe an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr. Während der Lichterfesttage müssen extra Karten erworben werden, Jahreskarten haben am 18. und 19. August keine Gültigkeit, sagen die Veranstalter. Tickets gibt es über die App eTicket@KA oder unter https://eticket-ka.de. Ab dem 1. Juli steht außerdem ein Vorverkauf an den Zoo-Kassen (auch für Personen mit Karlsruher Pass) zur Verfügung.

Was hat das Lichterfest zu bieten?

Die Preise im Vorverkauf seien analog zu den regulären Eintrittskosten für den Zoologischen Stadtgarten. Am Veranstaltungstag selbst werde jedoch ein Aufschlag von drei Euro erhoben, so die Mitteilung der Veranstalter.

Geboten werde ein buntes Programm für alle Altersklassen, sagt die Stadt in ihrer Mitteilung an die Presse. An den Nachmittagen warte außerdem ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Ab 19 Uhr gehen dann die Lichter an.

Abendprogramm

"Delfine, bunte Leuchtkegel, ein Elefant und viele weitere Elemente begleiten mit ihrer Leuchtkraft die Gondoletta-Boote auf ihrer Fahrt über Schwanen- und Stadtgartensee", so die Veranstalter. Durch die Wasseroberfläche entfalte das Lichterspektakel erst seine volle Wirkung.

Bild: ps

An den beiden Abenden treten außerdem zahlreiche Künstler auf der Seebühne auf. Zusätzliches stehe ein gastronomisches Angebot über den Park verteilt zur Verfügung, erklärt die Stadt. Das Lichterfest ist eine Veranstaltung des Gartenbauamts und wird unterstützt von der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH.