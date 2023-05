Kaum ist das Deutschlandticket auf dem Markt - schon werden Debatten über mögliche Preiserhöhungen laut. Wann und wie hoch diese ausfallen könnten, das sei derzeit nur schwer zu beurteilen, meint Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Gleichzeitig überlegt die Stadt Karlsruhe, wie das Ticket für alle Bürger finanzierbar werden kann. Momentan ist das Deutschlandticket für 49 Euro erhältlich.

Deutschlandticket und Karlsruher Pass

Damit die Monatskarte auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich wird, berät die Stadt Karlsruhe aktuell intern. Bis Ende der Woche könnte es bereits Neuigkeiten geben: "Zur Integration des Deutschlandtickets in das Angebot des Karlsruher Passes werden Gespräche mit der Stadt (Dezernat 3 und Stadtjugendausschuss) geführt", so eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion am 10. Mai.

Der Karlsruher Pass soll dazu dienen, die gesellschaftliche Teilnahme von finanziell benachteiligten Menschen in Karlsruhe zu fördern. Der kostenlose "Ausweis" sorgt für ermäßigten Schwimmbad-Eintritt, Rabatte für Fahrkarten, günstigere Ferienangebote, vergünstigte Fortbildungsangebote und mehr. Derzeit haben rund 10.500 Erwachsene und knapp 4.900 Kinder einen Karlsruher Pass oder Karlsruher Kinderpass.

Bezugsberechtigt sind Personen die ALG II, Sozialhilfe, Wohngeld, Leistungen unter dem Asylbewerberleistungsgesetz oder finanziellen Kinderzuschlag erhalten. Ebenso berechtigt sind Bürger, die in einer betreuten Wohnform leben oder über ein geringes Einkommen verfügen. Bei Personen, die keine Sozialleistungen beziehen, kann ein Anspruch vonseiten der Ausgabestellen individuell geprüft werden.

Das "49-Euro-Ticket" zum halben Preis

50 Prozent des Ticketpreises könnten über den kostenlosen Karlsruher Pass bezuschusst werden, erklärt die Stadt. Diese Bezuschussung sei durch das gegenwärtige Budget des Passes gedeckt. "Durch das, im Vergleich zu den anderen Tarifen, günstigere Deutschlandticket wird davon ausgegangen, dass keine Mehrkosten entstehen und es eher zu einer Aufwandsreduzierung kommt", so die Verantwortlichen.

Bereits jetzt werden für verschiedene Tickets beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) Ermäßigungen angeboten. Der Rabatt für das Deutschlandticket sei möglich, sobald die Vorgaben des Bundes festgelegt seien. "Voraussichtlich kann die Umsetzung im Winter 2023/2024 stattfinden", sagt die Stadtverwaltung Karlsruhe.