von ka.news.de

Mit seinem Sieg bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) im Jahr 2011 wurde der in Karlsruhe geborene Pietro Lombardi bundesweit bekannt. Für den damals 18-Jährigen bedeutete der Sieg bei DSDS einen großen Schritt in Richtung Zukunft.

Pietro Lombardi auch in der DSDS-Jury

Seine Final-Single “Call My Name” eroberte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch nach dem Finale blieb Pietro Lombardi der Musik treu und produzierte mit Dieter Bohlen weitere Hits.

Pietro und Sarah gemeinsam auf Tour: "From Heartbeat To Jackpot" | Bild: ErS

Im Jahr 2019 saß Pietro Lombardi gemeinsam mit Bohlen in der Jury von DSDS. 2022 wirkte er beim Finale der Sendung The Voice Kids mit. Lombardi gab außerdem bekannt, dass er ein eigenes Plattenlabel und seine eigene Castingshow gründen werde.

Sarah Engels und Pietro Lombardi – Freundin, Ehepartnerin & Ex-Frau

Pietro Lombardi erlangte zudem durch die Beziehung zu Sarah Engels in der Öffentlichkeit Bekanntheit. Sarah Lombardi trat bei DSDS im Finale gegen Lombardi an. Beide waren nach eigenen Aussagen bereits im Finale ein Paar.

Nach Pietros Sieg gegen Sarah nahmen sie an diversen Fernsehshows teil und gingen gemeinsam auf Tour. Auf die Hochzeit im März 2013 folgte 2015 der gemeinsame Sohn von Pietro und Sarah Lombardi. Ein Jahr später kam es zur Trennung und 2019 wurde die Scheidung eingereicht.

Wie es um das Liebesleben des Popstars momentan steht, ist unklar. Gerüchten zufolge hat Pietro mit seiner Exfreundin Laura Maria Rypa wieder Kontakt. Beide halten sich aktuell bedeckt: Lombardi erklärte in einer Instagram-Story, er und Laura würden es langsam angehen lassen.

Bild: ErS

Phänomenal & Co. – die Singles von Pietro Lombardi

Nach seinem Gewinn bei DSDS veröffentlichte Pietro Lombardi folgende Musikalben:

2011: Jackpot

Jackpot 2011: Pietro Style

Pietro Style 2020: Lombardi

Songs, bei denen Pietro Lombardi als Leadmusiker tätig war:

Call My Name

Goin’ to L.A.

It’s Christmas Time

Dream Team

Nimmerland

Nur mit dir

Mein Herz

We Have a Dream

Phänomenal

Nur ein Tanz

Bella Donna

Macarena

Standort

Es tut schon wieder weh

Drake & Rihanna

Cinderella

Warum

Ti amo

Lüg mich an

Diamant

Vorbei

Ich lass dich nicht los

You’re my Heart, You’re My Soul

Bild: ErS

Wo wohnt Pietro Lombardi?

Geboren und aufgewachsen ist Pietro Lombardi in Karlsruhe. Dort spielte er bis zum Alter von 16 Jahren für den KSC . Nach einem Schienbeinbruch entdeckte er die Musik für sich. Im Alter von 18 Jahren gewann er das Finale der achten Staffel von DSDS und lernte dort seine zukünftige Frau Sarah Engels kennen. Mit dieser baute er 2015, vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes ein Haus, welches Sarah Engels nach der Trennung im Jahr 2016 übernahm.

Heute wohnt Pietro Lombardi in Köln in einer Villa mit 300 Quadratmetern. Nach der Flutkatastrophe in NRW stellte der Sänger seine Villa einem befreundetet Ehepaar zur Verfügung, deren Haus bei der Flutkatastrophe beschädigt worden war. Während dieser Zeit lebte Pietro Lombardi im Hotel.