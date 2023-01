von (dpa)

Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte, die Influencerin Laura Maria Rypa, sind Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte bei Instagram ein Foto von sich mit dem Sohn und schrieb dazu: "Willkommen zuhause, Leano Romeo". Auf dem Bild ist zu sehen, wie Pietro seiner Verlobte einen Kuss am Kopf gibt. Die beiden bedankten sich für "all die lieben Nachrichten in den vergangenen Wochen". "Wir haben etwas Zeit für uns gebraucht, aber jetzt ist alles gut." Sie seien froh, "den Kleinen vorstellen zu können", schrieben sie jeweils im Wortlaut auf ihren Profilen.

Auf Instagram hatte das Paar seit dem Sommer regelmäßig Fotos zur Schwangerschaft geteilt und über die Vorfreude auf das erste gemeinsame Kind geschrieben. An Heiligabend posteten die beiden etwa ein Bild von sich vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Auf Laura Marias nacktem Babybauch waren Handabdrücke und ein Herz gemalt, dazu der Text "Papa" und "Mama". Die 27-Jährige thematisierte aber auch Schwangerschaftsbeschwerden. Ende Oktober gab das Paar seine Verlobung bekannt.

Der gebürtige Karlsruher war 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt geworden. Erfolg hatte Pietro Lombardi seitdem unter anderem mit sommerlichen Latino-Hits wie "Senorita" und «Phänomenal».