In seiner Jugend hat der Musiker und Juror von Deutschland sucht den Superstar selbst für die Badener gekickt. In einem Interview im Jahr 2019 erzählt er gegenüber Fußball.de: "Ich habe in der Junioren-Bundesliga gespielt - Ich war auf einem guten Weg."

Auch wenn der Weg schlussendlich am Profifußball vorbei ins Show-Business führte, steht der Sänger weiter treu hinter seinem Verein. Auf Instagram teilt er in seiner Story die Begeisterung für den KSC-Saisoneinstieg - und Stindls Prämiere.

Karlsruhe Eichner über Stindls Premiere: "Man kann Lars den Ball nicht abnehmen - er ist wahnsinnig schnell im Kopf!

Mit den Worten "Auf Stindl, Bruder! Schieß uns in die 1. Liga! Nur der KSC!", bereitete sich der Musiker seelisch auf den Anstoß am Samstag vor. Enttäuscht wurde Lombardi wohl nicht. Mit 3:2 holt der KSC seine ersten drei Punkte - und Stindl lieferte ab.