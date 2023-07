Eichner ergänzt, indem er nach vorne blickt: "Dann kommt der HSV, danach geht es nach Wiesbaden. Im Pokal ist das Spiel in Saarbrücken dran - das sind alles große Herausforderungen. Der VfL Osnabrück kehrte zum sechsten Mal seit 2000 in die 2. Liga zurück. Die Folge: 9.000 Dauerkarten wurden verkauft, 3.500 neue Mitglieder vermeldet.

Rückkehr in Liga 2 und super fit

Zwei Indizien für die "blanke Euphorie." Die Lila-Weißen feierten die Rückkehr in die 2. Bundesliga enthusiastisch. Betrachtet man die Stadionkapazität, dann gehört die Bremer Brücke mit rund 16.000 Plätzen zu den kleineren Stadien in der 2. Bundesliga. Trainer beim Aufsteiger: Tobias Schweinsteiger, der große Bruder des Weltmeisters Bastian.

Tobias Schweinsteiger (Archivbild)

Er trainiert das Profi-Team des VfL seit September letzten Jahres und puschte es zum Aufstieg. Für den einstigen Stürmer ist das Engagement in Osnabrück der erste Cheftrainer-Job im Profifußball. Die herausragende Fitness des Osnabrücker Kaders war ein entscheidender Faktor für den Aufstieg. Taktisch wird ein variables 4-3-3 praktiziert.

Die Spieler von Osnabrück im Überblick

Sportdirektor bei den Lila-Weißen ist Amir Shapourzadeh. Dem scheint ein Volltreffer in Sachen Neuverpflichtung gelungen zu sein. Er griff beim 23-jährigen Tempodribbler Christian Joe Conteh, ein deutsch-ghanaischer Offensivspieler, nach dessen Vertragsauflösung bei Feyenoord Rotterdam zu.

Bashkim Ajdini (Vfl Osnabrück 7) schießt den Ball aus der Flanke | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Mit etlichen Zugängen wurde die Leistungsdichte im Kader erhöht. Viele der Neuen bringen entweder Zweitliga-Erfahrung mit wie die Heimkehrer Ajdini (Sandhausen) und Wriedt (Leihe aus Kiel) sowie Gnaase (Saarbrücken) und das Regensburger Duo Thalhammer und Makridis oder haben großes Talent wie Torhüter Grill (Leihe von Union), Kehl (Freiburg II) und Bähr (Hoffenheim II). Allerdings müssen Abgänge von Top-Spielern wie Simakala (Kiel), Köhler (Odense) und Traoré (Heidenheim) verkraftet werden.

KSC 5 Mal siegreich gegen Osnabrück

Im Direktvergleich bei Spielen in Liga zwei zwischen dem VfL und dem KSC ist die Bilanz ausgeglichen. 14 Aufeinandertreffen gab es bisher in der 2. Bundesliga. Davon endeten fünf mit KSC Siegen und vier mit einem Remis. Insgesamt gab es in Osnabrück 13 Wettkampfspiele zwischen den beiden Clubs. Dabei war der KSC auf der gefürchteten Bremer Brücke, etwas überraschend, erfolgreicher als die Heimmannschaft.

Karlsruhes Dominik Kother (r) macht gegen Osnabrücks Torwart Philipp Kühn das Tor zum 1:1. (Archivbild) | Bild: David Inderlied/dpa

Die Badener feierten fünf Siege, blieben zudem in fünf weiteren Begegnungen ungeschlagen. Auch die letzte Partie beim VfL, im Dezember 2020, wurde von den Fächerstädtern gewonnen, mit 2:1. Torschützen: Dominik Kother und "Tormaschine" Philipp Hofmann. Der traf in Minute 89 zum KSC Siegtreffer.

Philip Heise, Marvin Wanitzek und Jerome Gondorf standen damals in der KSC Startelf. Dieses Trio dürfte nun erneut den Anpfiff auf dem Rasen erleben. Bester Torschütze im Trikot des KSC - Ivan Saenko. Die meisten Einsätze für die Blau Weißen gegen den VfL haben Marvin Wanitzek und Daniel Gordon, mit jeweils acht Begegnungen, absolviert.