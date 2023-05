Pietro Lombardi gilt wohl als eines der bekanntesten Gesichter von Karlsruhe. Der 30-Jährige ist seit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" dick im Geschäft. Als "so dick wie noch nie" findet sich allerdings auch. Rund 106 Kilogramm soll der gebürtige Fächerstädtler damals auf die Waage gebracht haben. Jetzt soll ein Boxtraining den Sänger fit für den Sommer machen.

"Ich hab echt Schiss bekommen"

Sehr zum Leid von Trainingskumpel Stefano Zarrella, dem Bruder von Ex-Bro'sis Mitglied Giovanni. Denn der bekam von Pietro während einer Sparring-Runde einen linken Haken verpasst. Den steckte Influencer-Koch zwar noch gut weg, "geknackst" habe es aber bei einer Dehnübung. Mit Bandage zeigte sich der 32-Jährige auf Instagram.

Bild: screenshot@stefanozarrella_Instagram

"Leute, das hat so laut geknackst. Ich hab so schiss bekommen", sagt Zarrella in einer Instagram-Story. Inzwischen ist klar: Das Außenband ist "überlastet", der "Meniskus gestresst". "Jetzt muss ich erstmal über Nacht den Verband tragen. Wenn es nicht besser wird, muss ich wohl in die Röhre", so Zarrella weiter.

Und Pietro? Auf der Instagram-Seite des Sängers findet sich mittlerweile (Stand 13.40 Uhr) kein Eintrag und keine Story mehr zu dem Vorfall.