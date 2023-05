"Den Mitarbeitern des Fanprojekts steht kein strafprozessuales Zeugnisverweigerungsrecht zu", erklärt Matthias Hörster, Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, auf Anfrage von ka-news.de. Die Redaktion ist aufgrund eines Posts in den Sozialen Netzwerken vonseiten der "Supporters Karlsruhe" auf die Staatsanwaltschaft zugegangen. In dem Post in von einem ungerechtfertigten "Zwang" zur Aussage die Rede.

"Der Supporters Karlsruhe 1986 e.V. und dessen Abteilung Fanhilfe Karlsruhe verurteilen diese Handlung der Staatsanwaltschaft aufs Schärfste und sehen darin eine Gefahr für die sozialpädagogische Arbeit mit Fußballfans – mehr noch: eine Gefahr für Sozialarbeit im Allgemeinen", heißt es von besagtem Verein in den Sozialen Medien.

Warum bleibt Aussage verpflichtend?

Was hat es mit dem sogenannten "Zwang" zur Zeugenaussage auf sich? Wieso können die angestellten Sozialarbeiter zum KSC-Spiel nicht stillschweigen? Matthias Hörster, Erster Staatsanwalt, erklärt: "Der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entscheiden, Sozialarbeitern – anders als etwa Ärzten oder Pfarrern – kein Zeugnisverweigerungsrecht zuzugestehen. Diese gesetzgeberische Entscheidung gilt es zu respektieren."

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. | Bild: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Es handelt sich im Fall der Fanhilfe Karlsruhe also nicht um einen Sonderfall. "Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, Straftaten aufzuklären und sich hierzu aller in Betracht kommenden Beweismittel zu bedienen", so Hörster weiter. Aufgrund der Umstände des Pyro-Vorfalls zähle hierzu auch eine Zeugenbefragung von entsprechenden Mitarbeitern.

Ermittlungen laufen weiter

Insgesamt drei Personen sollen noch Mitte des Monats vernommen werden, sagt der Erste Staatsanwalt. "Dass die Mitarbeiter des Fanprojekts im Rahmen ihrer Jugendsozialarbeit grundsätzlich auf einen auch vertraulichen Umgang angewiesen sind, ist der Staatsanwaltschaft bewusst und wird im Rahmen der Zeugenvernehmungen berücksichtigt." Wie diese "Rücksichtnahme" konkret ausfalle, erklärt Hörster nicht.

Eine Prognose, wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, kann derzeit noch nicht getroffen werden, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.