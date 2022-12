Der neugestaltete Marktplatz Karlsruhe ist vielen zu trist: Einige Bürger wünschten sich Bäume als Schattenspender, doch dies ist aufgrund der darunter liegenden Infrastruktur der Kombilösung nicht möglich. Es ist schlicht und einfach kein Platz für ein Wurzelwerk der grünen Riesen.

Für etwas Grün sorgen die aufgestellten Rhododendron in großen Kübeln. Jetzt könnten sie pflanzliche Gesellschaft erhalten: Die Stadt prüft, ob fünf Bäume auf dem Marktplatz Platz finden könnten. Ausschlaggebend für den Meinungswechsel ist die seit Wochen anhaltende Debatte über die Bäume in der Kaiserstraße.

Wo kommen die Bäume hin?

Angedacht ist die Pflanzung der Bäume in Hochbeeten: Vier sind am Rande des Marktplatzes, beidseitig auf Höhe der Pyramide angedacht. Ein weiteres Beet ist am Treppenzugang der Kombilösung in Richtung Zähringerstraße geplant.

Die Idee dazu stammte von der Wählergemeinschaft FÜR Karlsruhe und den Freien Wähler: "In Anbetracht der klimatischen Veränderungen, der fehlenden Beschattung und den Mehrwert von Bäumen für das Mikroklima, sind Bäume auch für den Marktplatz unerlässlich und längst kein Tabuthema mehr", heißt es in den entsprechenden Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am Dienstag, 20. Dezember.

Es gibt noch einige Probleme...

Das Engagement zeigt Wirkung: Eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Pflanzung von fünf Bäumen in Hochbeeten liegt der Stadt vor. Bevor die Bäume auf den Marktplatz kommen, sind allerdings noch einige Hindernisse zu überwinden:

Wer trägt die Kosten? Aufgrund der "finanziell angespannten Haushaltslage" ist kein Budget beim Gartenbauamt vorhanden. Die Stadt prüft, ob Fördermittel aus Bundesprogrammen verwendet werden können.

Stören die Bäume bei Veranstaltungen? Die Stadt will noch prüfen, inwieweit die Hochbeete mit der "Verfügbarkeit des Marktplatzes als Veranstaltungsfläche vereinbar" sind.

Begrenzte Lebensdauer der Bäume: Durch den begrenzten Platz für die ihre Wurzeln, geht das Gartenbaumamt von einer verkürzten Lebensdauer der Bäume aus. Sie müssen voraussichtlich nach rund 20 Jahren wieder ausgetauscht werden.

Unabhängig ob die Stadträte in ihrer Sitzung am Dienstag dem Antrag und damit Aufstellung der Hochbeete zustimmen, hat die Stadt weitere schattenspendende Maßnahmen geplant: Es wurden größere Sonnenschirme bestellt, die ab kommenden Jahr 2023 auf dem Marktplatz aufgestellt werden sollen.

