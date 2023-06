Karlsruhe vor 1 Stunde

Modell der neuen Turmbergbahn steht künftig im Durlacher Rathaus

In den vergangenen Monaten konnten interessierte Bürger ein Modell der geplanten neuen Turmbergbahn im Kundenzentrum des Karlsruher Verkehrsverbunds an der Durlacher Allee besichtigen. Nun wechselt das maßstabsgetreue Modell seinen Standort und ist ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten im 2. Obergeschoss des Durlacher Rathauses am Marktplatz zu be-sichtigen.