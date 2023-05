Karlsruhe vor 1 Stunde

Mini-Solar-Anlage auf dem Balkon: Lässt sich in Karlsruhe damit wirklich Strom sparen?

Strom mit Sonnenlicht auf dem Balkon selbst herstellen? Das geht. Möglich machen das sogenannte "Stecker-Solargeräte". Einfach am Gerüst befestigen und an den Hausstrom anschließen. Aber was kostet das und senkt das auch meine Stromkosten?