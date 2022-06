Karlsruhe vor 1 Stunde

Leinen los für Bello und Co.: Karlsruher "Klotze" bekommt erste eingezäunte Hundewiese

Einen Hund zu halten, ist zeitintensiv. Einen Hund in der Stadt zu halten, häufig schwierig. Der Grund: In Städten mangelt es oft an umzäunten Auslaufflächen für die Vierbeiner. Karlsruhe ist da keine Ausnahme. Schon seit einer Weile wird ein passender Standort für eine solche Hundewiese gesucht. Jetzt scheint endlich einer gefunden worden zu sein. Denn: Schon bald können Hunde in der Günther-Klotz-Anlage ohne Leine herumtollen. Der Gemeinderat hat dafür einstimmig grünes Licht gegeben