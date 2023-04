Den ersten Blick auf die Keramikplatten können Fahrgäste der Stadtbahn bereits am 28. April um Mitternacht erhaschen. Das Gesamtwerk "Genesis" wird dann zum ersten Mal ohne weiße Abdeckplane in Karlsruhe sichtbar sein.

Karlsruhe Lüpertz Genesis wird enthüllt: Alle Fakten und Fragen zum Kunstprojekt in Karlsruhes U-Bahn Das könnte Sie auch interessieren

Über Monate hinweg wurden die massiven Keramikreliefs an ihre derzeitigen Standorte gebracht. Ab dem 28. April sollen sich nun alle Fahrgäste an ihrem Anblick erfreuen können, erklärt Projekt-Initiator und Vorstand von "Karlsruhe Kunst Erfahren" Anton Goll.

Die Schöpfung im Alltag

"Ich will an dieser Stelle betonen, dass das Kunstwerk die ganze Bevölkerung ansprechen soll", meint der Vorsitzende des Vereins "Karlsruhe Kunst Erfahren" in einem Telefonat mit ka-news.de. Jung und alt sollen sich gleichermaßen daran erfreuen können.

Künstler Markus Lüpertz (l.) und Anton Goll während der Vorstellung eines U-Bahn-Kunstprojekts. | Bild: Sebastian Gollnow

Die Thematik und Symbolik sei zu großen Teilen in alter Mythologie verortet, erklärt Goll. Dennoch gäbe es auch für jüngere Generationen einen klaren Alltagsbezug: "In dem Werk steckt die Botschaft der vier Elemente und die Aufforderung, die Schöpfung zu bewahren. Das ist auch für junge Menschen von Interesse. Gerade in Sachen Klimaschutz knüpfen wir an die Thematik an", meint der Vereinsschef.

Zwei Klassen von Bewunderern

Für die Älteren sei "Genesis" ein Grund, mit der U-Bahn zu fahren, erklärt Goll. "Viele Kunstliebhaber sind es gewohnt, mit Champagner durch Galerien zu streifen. Diese Menschen fahren keine U-Bahn - haben nun aber keine andere Wahl. Sofern sie das Werk bewundern wollen."

Bild: Jeremy Gob

Man wolle zwei Klassen von Kunstinteressierten bedienen, so der Projekt-Initiator. Außerdem soll das internationale Augenmerk auf Karlsruhe und seine Kunstszene fallen. "Das Kunstwerk wird ein Markenzeichen, ein Leuchtturm für Karlsruhe werden", so der Vorsitzende von "Karlsruhe Kunst Erfahren".

Wie findet ihr es?

Schön oder überflüssig - wie ist eure Meinung zu den Lüpertz-Kunstwerken in den Karlsruher Haltestellen? Lasst uns gerne eure Eindrücke in den Kommentaren, Sozialen Netzwerken oder als ka-Reporter da!