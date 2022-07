Karlsruhe vor 1 Stunde

Genesis Projekt von Markus Lüpertz : Ein weiteres Bild hängt nun in Karlsruhes U-Bahn

Das umstrittene 14-teilige Kunstprojekt "Genesis" von Künstler Markus Lüpertz nimmt weiter Gestalt an. So berichtet der gemeinnützige Verein Karlsruhe Kunst erfahren e.V., dass ein weiteres Werk der reihe fertiggestellt und in den frühen Morgenstunden in der Kombi-Lösung aufgehängt wurde. Viel sehen kann man da aber noch nicht. Das Werk wurde noch vor der ersten Bahnfahrt abgedeckt. Wann jedoch die große Enthüllung der gesamten Genesis stattfinden soll ist noch unklar. Die Genesis soll der Stadt Karlsruhe mindestens für sieben Jahre zur Verfügung gestellt werden.