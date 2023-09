Karlsruhe vor 1 Stunde

Klimastreik heute in Karlsruhe im Liveticker: Wie läuft die Klimademo von Fridays for Future ab?

Um 12.30 Uhr am Freitag, 15. September , ruft die Umweltorganisation Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf. Auch in Karlsruhe soll demonstriert werden. Wie die Demonstration in der Fächerstadt läuft - kaws.de ist live in der Innenstadt dabei und liefert Informationen, Impressionen und Stimmen