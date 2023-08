Aus Sicht von Fridays for Future ist der Verbrauch an fossilen Energien Kohle, Öl und Gas zu hoch um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. "Es ist unverantwortlich fossile Energien weiterhin zu verbrennen, obwohl wie Alternativen haben. Wir müssen jetzt besonders Länder wie Deutschland in die Verantwortung nehmen und auf Erneuerbare Energien umsteigen", sagt Carolin Moser, Aktivistin aus Karlsruhe.

Auch die Verkehrspolitik sieht FFF kritisch. "Diese verweigernde Haltung von Volker Wissing gegenüber einer klimagerechten Verkehrspolitik haben wir zum Anlass genommen in Karlsruhe verkehrspolitisch aktiv zu werden", so Moser weiter. Die Sophienstraße sei ein Vorbild wie Straßen sowohl klimagerecht als auch menschenfreundlich umgestaltet werden können.

Der Klimastreik in Karlsruhe startet um 12.30 Uhr auf dem Friedrichsplatz.