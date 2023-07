Wer dieses Jahr auf Das Fest unterwegs ist, kann sich vier Tage lang auf viele tolle Acts freuen – doch das nicht nur im Hauptbühnenbereich. Auch außerhalb des ticketpflichtigen Geländes warten auf der Feldbühne, Kulturbühne und DJ Bühne sehenswerte Künstler sowie ein buntes Programm auf die Besucher.

Tipps für die Feldbühne

Am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr, bringen Silas, Steven, Patrick, Maris und Joey von der Band Axit aus Bretten die Menge mit harten Death Metal Songs ordentlich zum "Moshen". Eine Art aggressiver Tanzstil, bei dem die Zuschauer einen Kreis im Publikum bilden.

Bild: Paul Needham / paulneedhamfoto.de

Für eine feurige Prise Hüftschwung zu lateinamerikanischem Sound sorgen "El Flecha Negra" am Samstag, 22. Juli, um 22.45 Uhr. Die Mitglieder der Band sind bunt gemischt: Sie kommen aus Chile, Peru, Spanien, Argentinien und Deutschland.

Lust, selbst aktiv zu werden? Am Sonntag, 23. Juli, um 15.45 Uhr, gehört die Bühne bei der Karaoke Show zumindest für fünf Minuten euch! Die Anmeldung erfolgt um 14.45 Uhr an der Bühne.

Bild: Paolo Costanzo

Tipps für die DJ-Bühne auf Das Fest

Herumspringen zu energiegeladenem Drum and Bass – das macht Chillah Dee zusammen mit MC Joka am Freitag, 21. Juli, um 23 Uhr, möglich. Die beiden mischen mit ihren Veranstaltungen seit Jahren in der regionalen Szene mit.

Die DJs und Kumpels MAKS & Flarex gehören zum Karlsruher Kollektiv "UntermRadar". Sie setzen auf die Oldschool-Variante des Techno und bringen das Tanzbein, ab 20 Uhr, mit ihren Vinyl-Sets zum Schwingen.

Bild: Paul Needham / paulneedhamfoto.de

Frauen brauchen eine größere Plattform in der elektronischen Musik- und DJ-Szene: Aneka aus Straßburg bringt am Sonntag, 23. Juli, um 19.30 Uhr, aus dem Nachbarland eine frische Mischung aus Italo Disco, klassischer Housemusik und Elektro mit, die zum Grooven einlädt.

Tipps für die Kulturbühne auf Das Fest

Am Freitag, um 21 Uhr, werden die Lachmuskeln gefordert: Die Geschwister Volker und Thomas vom Chaostheater Oropax nehmen Karlsruhe mit ihrer Comedy-Darbietung auf den Arm.

Mit einer beeindruckenden akrobatischen Show verzaubert das Jugendensemble des Zirkus Maccaroni am Samstag, 22. Juli, ab 17.05 Uhr, die Zuschauer.

Die Kulturbühne (Archivbild 2019) | Bild: bernadette

"Petterson und Findus" kennen viele wahrscheinlich noch aus Kindestagen. Das Figurentheater Marotte bietet mit diesem Klassiker am Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr, eine Puppen-Performance der Extraklasse.

Und sonst so?

Natürlich gibt es noch weitere Programmpunkte, die nicht auf einer Bühne stattfinden.

So kann man zum Beispiel...

bei einem Spaziergang über das Gelände viele Aktionsstände von Unternehmen und Organisationen aus der Region entdecken

entdecken sich im DM-Zelt mit Sonnencreme versorgen und schöne Momente mit Fotos festhalten

Bild: Paolo Costanzo

Die kleinen Gäste können sich auf dem MOBI-Rummelplatz bei der Kulturbühne während des Festivals so richtig austoben.

Skateboard-, BMX- und Inline-Liebhaber können im Sparda-Sportpark - neben der DJ-Bühne - ihr Talent beim FEST CUP beweisen.

Bei der Europahalle können Skater ihr Können unter Beweis stellen | Bild: Paul Needham / paulneedhamfoto.de

Oder man nimmt sich in der Chillout-Area am See einfach mal Zeit zu relaxen!

Alle aktuellen Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr in unserem Liveticker: