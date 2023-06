Karlsruhe vor 1 Stunde

Blond, Jazz for Kids und Co.: Die Kulturbühne bei Das Fest 2023

Hauptbühne, Feldbühne und natürlich die Kulturbühne. Das Fest in Karlsruhe bietet nicht nur beim Mount Klotz ein breites Bühnenprogramm. Was euch bei der Kulturbühne 2023 erwartet, gibt es hier in der Übersicht.