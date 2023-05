Das Fest in Karlsruhe beginnt am Donnerstag, 20. Juli, und geht bis Sonntag, 23. Juli. An diesen Tagen wird nicht nur die Hauptbühne bespielt, sondern auch die anderen Bühnen. Vor allem die Feldbühne hat sich vom Geheimtipp zum Fest-Liebling entwickelt. Das Vor-Fest beginnt am 12. Juli. Das Line-up zur Hauptbühne ist bereits seit März bekannt.

Das Fest 2023 Feldbühne: Donnerstag, 20. Juli

18 Uhr Gondhi

19.20 Uhr Delta Sleep

21 Uhr Whitepaper

21.45 Uhr JxP

Das Fest 2023 Feldbühne: Freitag, 21. Juli

17 Uhr Axit

18.15 Uhr Coltaine

19.30 Uhr Coilguns

21 Uhr Psychonaut

22.45 Uhr Messa

Das Fest 2023 Feldbühne: Samstag, 22. Juli

13 Uhr Fancity

14 Uhr Deadbeat

15 Uhr Improbus

16 Uhr Maybe Im a Jedi

17.15 Uhr Redstones

18.45 Uhr Suistamon Sähkö

20.45 Uhr Avalanche Kaito

22.45 Uhr El Flecha Negra

Das Fest 2023 Feldbühne: Sonntag, 23. Juli

Der Sonntag traditionell mit einigen Mitmachangeboten. "Bitte was?!" wird von der Rapperin Lumaraa moderiert. "The best of Show" zeigt Dance-Performances von den Gewinner von "The Show". The Show ist einer der größten semiprofessionellen Street Dance Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg