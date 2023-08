Ein Kunstwerk, welches sich um sich selbst dreht. Seit Mitte August steht eine riesige Discokugel des Lichtkünstlers Nils R. Schultze auf dem Karlsruher Marktplatz.

Was hat es mit der Discokugel auf sich?

Zwei Meter über dem Asphalt kreist sie dort mit einem Durchmesser von drei Metern auf einem Podest über den Köpfen der Innenstadtbesucher. Womöglich ist sie damit gar die größte Discokugel Deutschlands.

Bild: Thomas Riedel

Die funkelnde Kugel ist Teil des Light Festivals Karlsruhe, welches die Schlosslichtspiele ergänzt. So tragen Medienkunst, Installationen und Licht das Festival in die Quartiere und machen die Innenstadt damit zur Ausstellungsfläche.

Ist die Discokugel auf dem Marktplatz die größte Deutschlands?

Eine größere Discokugel ist dem Künstler nicht bekannt. Eventuell hätte er sie gar noch riesiger gestaltet. Das sei wegen des Transports allerdings nicht möglich gewesen. "Sonst muss die Autobahn dafür abgesperrt werden", erklärte Schultze gegenüber den Badischen-Neusten-Nachrichten (BNN).

Mit drei Metern Breite und fast 300 Kilogramm Gewicht, ist die Discokugel auf dem Marktplatz womöglich die größte Deutschlands. | Bild: Thomas Riedel

Die Kugel besteht aus Glasfaser und ist zwischen 250 und 300 Kilogramm schwer.

Wurde die Discokugel extra für das Light Festival Karlsruhe angefertigt?

Nein. Bereits vor drei Jahren hatte die schimmernde Kugel ihre Premiere in Bonn. Dort feierte die Heimatstadt Beethovens den 250. Geburtstag des wohl bekanntesten Sohn der Stadt mit einem Lichtkunst-Wettbewerb. Damals drehte sich die Kugel im Ehrenhof des Bonner Schlosses.

Der Künstler ist aber der Ansicht, dass die Kugel auch in Karlsruhe am passenden Ort steht: "Hier passt sie ganz wunderbar, mit den Häusern um den Platz herum, auf deren Fassaden die Reflexe der Kugel gestrahlt werden", so Schultze gegenüber der BNN weiter.

Spieglein. Spieglein auf der Kugel - in den Glasfaserplatten der Discokugel spiegelt sich der Marktplatz. | Bild: Thomas Riedel

Die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME), die gemeinsam mit dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) die Schlosslichtspiele und das Light Festival veranstalten sind sich ebenfalls sicher: "Eine große Discokugel auf dem Marktplatz ergänzt die Via Triumphalis und markiert das zentrale Herzstück der Innenstadt als urbane Erlebnisfläche."

Wird der Marktplatz zum Dancefloor?

Einmal alle zwei Minuten dreht sich die Kugel um die eigene Achse. In den Abendstunden wird sie zudem beleuchtet. Wer nun allerdings auf einen öffentlichen Dancefloor mit musikalischer Untermalung gehofft hat, muss leider enttäuscht werden-Musik spielt die silberne Kugel keine. Platz genug zum Tanzen ist rings herum aber dennoch.

Bis wann ist die die Discokugel noch zu bewundern?

Bis 17. September kann die Discokugel noch bestaunt, das Tanzbein geschwungen oder das ein oder andere Partybild gemacht werden.