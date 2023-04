"Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster" heißt der Film von Christiane Henningsen und Nico Schmolke, bei welchem auch die Karlsruher Mutter Julia Balzer zu Wort kommt. Balzer ist selbst Erzieherin, würde gerne wieder arbeiten - aber ihr fehlt selbst ein Kita-Platz für ihr Kind. Sie rechnet mit einer Wartezeit von ein bis zwei Jahren.

Die Stadt selbst äußerte sich in der Vergangenheit zurückhaltend zum Thema Kita-Platzmangel und verweist auf die Zahlen in den vergangenen Kita-Berichten. Die geplanten Projekte habe man umgesetzt, so das Fazit.

Die Eltern sind indessen verärgert - denn selbst wer einen Kita-PLatz hat, kann sich nicht immer auf feste Betreuungszeiten verlassen: Auch außerhalb der krankheitsanfälligen "Wintersaison" werden in Karlsruher Betreuungseinrichtungen aus Personalmangel die Betreuungszeiten gekürzt. Ein Balance-Akt für berufstätige Eltern: "So geht es nicht weiter!", forderten sie - und appellierten an den zuständigen Sozialbürgermeister Martin Lenz.

Dort nehme man die Problematik ernst - beispielsweise soll eine Imagekampagne soll den Beruf attraktiver machen und mehr Fachkräfte gewinnen, hieß es Anfang des Jahres. Für weitere Maßnahmen stehe man in engem Kontakt mit den Kita-Trägern.

Julia Balzer ist ein Beispiel wie Fachkräfte die arbeiten wollen, nicht in Arbeit kommen können. Welche vielfältigen Gründe das hat und welche Probleme der Arbeitsmarktwandel mit sich bringt, dem geht die ZDF-Doku weiter nach.

Screenshot aus der ZDF-Reportage. | Bild: Screenshot ZDF mediathek

Julia Balzer ist ab Minute 23 im Film zu sehen. Die ganze Reportage gibt es unter dem Link https://www.zdf.de/dokumentation/am-puls/am-puls-mit-sarah-tacke-100.html und am Montag, 1. Mai, um 19.20 Uhr auf ZDF im linearen TV.