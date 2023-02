Karlsruhe vor 1 Stunde

Kita-Eltern schreiben an Stadt Karlsruhe: "Wir sind nicht mehr bereit, diesen Zustand hinzunehmen"

Kein Person und immer kürzere Öffnungszeiten - schwierige Zustände für die Eltern einer Kita in Karlsruhe. In einem offenen Brief wenden sie sich an Sozial-Bürgermeister Martin Lenz.