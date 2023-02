Wie der SWR berichtet fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Am Dienstag sind deshalb die städtischen Kitas in Karlsruhe geschlossen. Es ist laut Bericht der erste Warnstreik im aktuellem Konflikt. Erzieher bräuchten angesichts galoppierender Inflation und zunehmender Belastung dringend mehr Geld, so die Gewerkschaft.