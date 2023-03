"Herz der Stadt" bis "Knotenpunkt von Karlsruhe". Für die Karstadt-Filiale in Karlsruhe haben die Bürger nur lobende Worte, als ka-news.de sie am Montagmittag zur aktuellen Situation des Kaufhauses befragt. Zu diesem Zeitpunkt wussten alle noch nicht, dass bald eine "befreiende" Nachricht zum Erhalt der Filiale veröffentlicht werden sollte.

Zusage von Vermieterin fehlt noch

Am Montagabend entschied der Konzern, dass die "Galeria Karstadt" in Karlsruhe weiterbetrieben werden sollte. Oberbürgermeister Frank Mentrup äußerte sich "überrascht", aber sehr erfreut über die positive Nachricht. Ganz fest stünde allerdings noch nicht, dass die Filiale erhalten bliebe: Eine endgültige Zusage von der Vermieterin der Immobilie stünde noch aus. Hier geht es um eine Neugestaltung des Mietverhältnisses.

Fest steht: Fehlen würde die Filiale allen Passanten, die ka-news.de am Montagmittag aus dem Galeria Karstadt Kaufhof kommen. Auch der 23-jährige Antsa, die eigentlich nicht so oft dort einkauft: Sie fände es dennoch schade, wenn die Karstadt-Filiale in Karlsruhe schließen würde: "Es gibt viel Auswahl und man kann alles finden, was man braucht".

"Karstadt gehört einfach dazu"

"Karstadt gehört einfach dazu. Hier werde ich immer fündig, da es eine große Auswahl und sehr viele verschiedene Produkte gibt", so die 69-jährige Karlsruherin Heinke.

Ebenfalls praktisch sei Galeria Karstadt Kaufhaus für diverse Ostereinkäufe. Zumindest haben Günter und Anita dafür die Filiale aufgesucht: "Im Karstadt gibt es eine große Auswahl und und man kann sich selbst aussuchen, was man möchte." Für das Paar ist Karstadt ein Anlaufpunkt und eine Inspirationsquelle. Sogar zum Friseur geht Günter in dem Kaufhaus.

Coskun und Hülya geht es genauso. Wenn sie in der Stadt sind, dann ist die Karstadt-Filiale meistens ihr erstes Ziel, so Coskun gegenüber ka-news. Auch sie haben dort Süßigkeiten für Ostern eingekauft.

"Da gibt es die besten Grillhähnchen"

Achim, der hauptsächlich Lebensmittel im Karstadt einkauft, ist fast jeden Tag dort. Er wüsste nicht, was er machen würde, wenn die Filiale in Karlsruhe schließen würde, denn "da gibt es die besten Grillhähnchen", so der 60-jährige im Gespräch mit ka-news.

Ein weiterer Vorteil des Kaufhauses sei die gute Erreichbarkeit mit der Bahn. Der 98-jährige Alfons geht, wie Achim, vor allem deshalb zu Karstadt, um Lebensmittel einzukaufen. Er glaubt nicht, dass die Filiale in Karlsruhe schließen wird: "Es läuft doch gut", so Alfons.

Die 70-jährige Christel kauft bei Galeria Karstadt Kaufhaus ebenfalls meistens Lebensmittel ein. Bei Schließung würde ihr die Filiale fehlen, weil es dort eine hohe Vielfalt gebe. Außerdem meint sie, dass die Anzahl der Geschäfte für ältere Menschen in Karlsruhe stetig sinke. "Die neuen Geschäfte richten sich an jüngere Menschen", so Christel gegenüber ka-news.

Dem kann die 52-jährige Tanja nur zustimmen. Für sie ist Karstadt eine gute Adresse zum Einkaufen. "Ich werde dort immer fündig. ich weiß vorher auch, dass ich genau das finde, was ich suche."