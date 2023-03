Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigt sich erfreut über die Nachricht des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns, die Galeria Karstadt in Karlsruhe weiter zu betreiben.

"Die eindeutige Zusage, dass Karstadt in Karlsruhe fortgeführt wird, ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt eine überraschend klare und äußerst positive Nachricht. Nach den Gesprächen der letzten Wochen konnten wir nicht sicher sein, dass es zu dieser eindeutigen Aussage kommt", so das Stadtoberhaupt in einer aktuellen Meldung an die Presse.

Rückmeldung von Vermieterin steht noch aus

Da er aktuell noch keine Rückmeldung erhalten habe, dass Karstadt und die Vermieterin ihr Mietverhältnis aktualisiert haben, sei er noch nicht abschließend beruhigt. "Ich bin erst abschließend beruhigt, wenn ich weiß, dass mit der Modifizierung des Mietverhältnisses durch beide Seiten das Pokern endgültig ein Ende hat", hob Mentrup hervor, "dazu habe ich trotz Rücksprachen mit beiden Seiten noch keine verlässliche Aussage bekommen können."

Kaufhaus zukunftsfähig aufstellen

Für den nachhaltigen Erfolg des Karstadt-Standorts Karlsruhe sei zudem entscheidend, dass das Kaufhaus zukunftsfähig aufgestellt werde, heißt es in der städtischen Pressemeldung weiter. "Erfolg wird generell in den Innenstädten, aber auch auf der Karlsruher Kaiserstraße haben, wer durch sein Sortiment, durch seinen Service, durch das Einkaufserlebnis und durch seine Innenarchitektur dem veränderten Einkaufsverhalten gerecht wird. Die Karlsruher City befindet sich im Aufbruch und bietet beste Möglichkeiten, Neues auszuprobieren, um Menschen anzuziehen."

Karstadt stellt für die Karlsruher Innenstadt eine wichtige Ankernutzung mit großer regionaler Bedeutung dar, insbesondere vor dem Hintergrund eines auch in Zukunft attraktiven Nebeneinanders verschiedener Nutzungsformen, hatte der Oberbürgermeister in der Vorwoche betont und für den Erhalt der Arbeitsplätze geworben.

"Daher hat die Stadt ihre Bereitschaft signalisiert, den Einigungsprozess und die Neuausrichtung der Konzeption im Rahmen des Möglichen zu unterstützen, beispielsweise wenn es um die Untervermietung von frei werdenden Flächen gehe", so die Stadt in der aktuellen Pressemeldung. Oberbürgermeister Frank Mentrup habe an die Mieterin und die Vermieterin appelliert, Verantwortung zu übernehmen und den "nach wie vor profitablen Standort Karlsruhe" zu erhalten.