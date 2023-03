Mit seiner Aufforderung an die Beteiligten nimmt der Oberbürgermeister Bezug auf seine persönlichen Gespräche mit beiden Seiten. In den Gesprächen hätten die Mieterin Karstadt und die Vermieterin, eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, ihre Absicht bekräftigt, den Standort in der Karlsruher Innenstadt weiterzuführen, erklärt die Stadt in einer Mitteilung an die Presse.

"Zeitfenster schließt sich"

Bislang sei keine Einigung erzielt worden und der Druck steige. "Das Zeitfenster für eine Einigung beginnt sich zu schließen", befürchtet Frank Mentrup. Galeria Karstadt Kaufhof hatte am 31. Oktober 2022 das zweite Schutzschirmverfahren beantragt. Am 1. Februar 2023 wurde das Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Essen eröffnet, erklärt die Stadt.

Oberbürgermeister Frank Mentrup im Gespräch. | Bild: Carsten Kitter

"Der Verbleib von Karstadt stellt für die Karlsruher Innenstadt eine wichtige Ankernutzung mit großer regionaler Bedeutung dar", meint die Stadtverwaltung. Auch in Bezug auf die Neugestaltung der Innenstadt als zentrales Zukunftsprojekt Karlsruhes.

Unterstützung der Stadt

"Karlsruhe investiert seit geraumer Zeit in die Innenstadt, beispielsweise werten wir mit dem Bau der Kombilösung und der Neugestaltung der Kaiserstraße den öffentlichen Raum in der A-Lage deutlich auf", betont Mentrup. Deshalb sei der Erhalt des Karstadt-Standortes von besonderer Bedeutung.

Um den Einigungsprozess und die Neuausrichtung der Beteiligten zu unterstützen, habe die Stadt ihre Hilfsbereitschaft signalisiert, so die Mitteilung an die Presse. "Wir können beispielsweise bei der Findung möglicher Untermieter helfen."

Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal Rettung per Schutzschirmverfahren gesucht. | Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Konzernmitteilung müssten von den 131 Kaufhäusern mindestens ein Drittel geschlossen werden. Welche Standorte dies betreffen könnte, werde sich wohl bis Mitte März entscheiden. Deshalb dränge nun die Zeit, so Mentrup: „Unnachgiebiges Pokern auf dem Rücken des Standorts und der Menschen - damit sollte jetzt Schluss sein!“