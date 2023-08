Karlsruhe vor 1 Stunde

Halbzeit bei Karlsruhes Sommer-Baustellen: Was sich ab sofort ändert

Halbzeit bei Karlsruhes Großbaustellen! Das teilt die Stadt Karlsruhe am Montagabend via Instagram Post mit. Gemeint sind damit die Bauarbeiten am Hauptbahnhof/Albtalbahnhof und Lameyplatz. Aber was bedeutet das für den Verkehr?