Jedes Jahr erscheint der "Guide Michelin" und zeichnet die herausragendsten Restaurants und Hotels mit seinen Sternen aus. Für Restaurants, die es nicht ganz zum Stern geschafft, aber dennoch mit ihrer Qualität und Service Eindruck hinterlassen haben, vergibt das Komitee die "Bib Gourmands": Eine Auszeichnung für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eben so eine Auszeichnung kann das Karlsruher "Bistro Margarete" sein Eigen nennen.

Bistro Margarete

In direkter Nachbarschaft zu seinem Zwei-Sterne-Restaurant "sein" befindet sich Thorsten Benders "Bistro Margarete". In der Scheffelstraße 55 in Karlsruhe lädt das Feinschmecker-Bistro zum Mittagstisch ein - egal ob im Menü oder à la carte, heißt es auf der offiziellen Internetseite. Für dieses spricht der Guide Michelin seine besondere Empfehlung aus. Tipp: attraktives Mittagsmenü. Abends gibt es das Menü "Margarete" und "Grüner Garten" - oder ebenfalls Gerichte à la carte.

(Symbolbild) Abends gibt es das Menü "Margarete" und "Grüner Garten". | Bild: Pixabay

Der Guide Michelin zeichnet das Angebot des Bistros mit eine "Bib Gourmand" aus und bescheinigt so das "beste Preis-Leistungs-Verhältnis". Damit reiht Bender zwei Preisträger-Restaurants aneinander - mitten in Karlsruhe.

"Die Atmosphäre ist stylish und lebendig, draußen lockt im Sommer eine fast schon romantische Innenhofterrasse. Gekocht wird schmackhaft und regional - auf der Karte finden sich Klassiker und moderne Gerichte", so der Guide Michelin. Die preislich faire Weinkarte mitsamt freundlicher und legerer Bedienung runde das Gesamtpaket ab.

TAWA YAMA FINE

Als Nächstes auf der Karlsruher Feinschmeckerliste steht das "Tawa Yama Fine" in der Amalienbadstraße 41b. Laut Michelin stecke die dortige Küche voller Finesse und habe sich deshalb zurecht einen Michelin-Stern inne. Apropos Finesse: Tawa Yama bedeutet auf Japanisch "Turm Berg".

(Symbolbild) Tawa Yama bedeutet auf Japanisch "Turm Berg". | Bild: Pixabay

Mit seiner modernen Küche und besonderen Ideen habe sich das Gourmetrestaurant in der Feinschmeckerszene einen Namen gemacht, berichtet der Guide Michelin. "Das Ambiente ist ebenso modern und hochwertig. Sowohl das edle "Fine"-Areal als auch der trendige "Easy"-Teil der Location - der eine einfachere Karte bereithält." Beide Bereiche sind durch einen kleinen Gang mit Blick in die Küche miteinander verbunden.

Die Symbiose aus kreativem Ambiente erstreckt sich auf über 800 Quadratmetern - mitten im pulsierenden Umfeld der Durlacher Raumfabrik. "Wo früher Nähmaschinen produziert wurden, erwartet unsere Gäste zwei Restaurants mit zwei Küchen-Stilen", so die Betreiber

Erbprinz

Weiter geht es etwas südlich von Karlsruhe mit dem "Erbprinz" aus Ettlingen. Das Restaurant in der Rheinstraße 1 hat sich bereits 2012 seinen Michelin-Stern verdient - durch die Kochkünste von Ralph Knebel. Gemeinsam mit seinem Team kocht der gebürtige Regensburger klassisch mit internationaler Inspiration.

(Symbolbild) Aromareiche Gerichten und ausgesuchte Produkte, die sich an der Jahreszeit orientieren. | Bild: Pixabay

Der Guide Michelin spricht von einer zweifelsfreien "Institution im Raum Karlsruhe". In Kombination mit Hotel und Spa werde beim "Erbprinz" nicht nur Wert auf eine stilvolle Atmosphäre gelegt, sondern eben auch auf eine hervorragende Küche. "Für die aromareichen Gerichte kommen ausgesuchte Produkte zum Einsatz, die sich an der Jahreszeit orientieren", erklärt der Guide Michelin.

Ebenfalls mit in der Küche: Jasmina Knebel, Ralph Knebels Frau und Chef-Patissière.

Als Chef-Patissière kümmert sich Jasmina Knebel, Ralph Knebels Frau um die feinen Desserts. Um diese zu genießen, gäbe es keinen besseren Ort, so der Guide Michelin: "Besonders hübsch ist im Sommer die blumengeschmückte Terrasse, auf der man an warmen Tagen entspannt sein Essen genießen kann."

Das garbo im Löwen

An der Restauranttür von dem "Garbo zum Löwen" in Eggenstein-Leopoldshafen prangt ebenfalls ein Stern. In der Hauptstraße 51 - mitten im Ortskern - versorgt das Restaurant nicht nur die Hotelgäste, sondern jegliche Freunde des Fine-Dining.

Auf der Karte finden sich Klassiker und moderne Gerichte. | Bild: LuckyLife11@pixabay.com

"Am Herd sorgt Marcel Kazda für ambitionierte Küche mit klassischer Basis und saisonalen Einflüssen", berichtet der Guide Michelin. Besonders spannend: Ein "Low Carb"-Menü. "Das ist eine wirklich interessante zeitgemäße Variante, die ganz auf Weizen, Soja und Industriezucker verzichtet", meinen die Gourmetexperten.

(Symbolbild) Philipp Spielmann leitet als versierter Sommelier das Serviceteam im "Garbo zum Löwen". | Bild: ryunart@pixabay.com

Zusätzlich zu den insgesamt zwei Menüs mit jeweils drei bis sechs Gängen werden den Gästen regionale Gerichte à la carte geboten. "Die Weinempfehlungen zu den Menüs sind sehr gut. Mit Philipp Spielmann leitet ein versierter Sommelier das ausgezeichnete Serviceteam", erklärt der Guide Michelin.

Zum Goldenen Anker

Ebenfalls in Eggenstein, allerdings mit einem Bib Gourmand - statt Stern ausgezeichnet, sitzt der Gasthof mit dem Restaurant "Zum Goldenen Anker" an der Hauptstraße 16. In dem "ältesten Wirtshaus in Eggenstein" überzeugen laut Guide Michelin nicht nur die Räumlichkeiten - sondern auch das Essen.

Wie schon das "Bistro Margarete" krönen die Gourmetkenner auch "Zum Goldenen Anker" zu einem Sieger in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ländlich-moderne Restaurant überzeugt die Macher vom Guide Michelin: "Gekocht wird schmackhaft, frisch und saisonal. Richtig schön sitzt man im Sommer auf der ruhigen Terrasse hinter dem Haus!"

Zeitgeist

Als Nächstes am Firmament der Michelin-Sterne: Das Restaurant "Zeitgeist" in Weingarten - Marktplatz 7. Im Herzen von Weingarten sitzend ist das jahrhundertealte Fachwerkhaus kaum zu verkennen und wird vom Guide Michelin knapp als "charmant" beschrieben. Doch damit nicht genug.

(Symbolbild) Hier wird Fachwerk-Charme geboten. | Bild: Pixabay

"Außen sticht einem die hübsche Fachwerkfassade ins Auge, drinnen mischt sich elegante Geradlinigkeit mit Gemütlichkeit", so die Fine-Dining-Experten. In der Küche sorge Küchenchef Sebastian Syrbe dafür, dass contraire zur altertümlichen Außenwand mit modernen Gerichten aufgewartet wird.

(Symbolbild) Ein aufgeschnittenes Steak mit Rosmarin-Garnierung. Leger und schnörkellos. | Bild: TheAndrasBarta@pixabay.com

Die Gourmetkenner: "Seine kreativen Gerichte präsentieren sich recht leger und schnörkellos, dennoch fehlen weder Kraft noch Aroma. Das Produkt steht absolut im Mittelpunkt. Auf Chichi und Tellerkunst legt man keinen Wert auf Geschmack, dafür umso mehr!" Und schön übernachten könne man dort ebenfalls.

Schwitzer's Gourmet-Restaurant

Den letzten Stern auf unserer Karlsruhe-und-Umgebung-Liste trägt "Schwitzer's Gourmet-Restaurant". Nachdem im Januar 2023 die Umbauarbeiten in der Etzenroter Straße 4 begannen, konnte das Gourmetrestaurant erfolgreich in die ehemalige Hotelbar umziehen, wie die Betreiber auf ihrer Webseite erklären.

Bild: Pixabay

Und dort habe es seinen Platz offenbar gefunden, meint der Guide Michelin: "In der offenen Küche bereiten Patron Cédric Schwitzer und sein Team ein klassisch und zugleich modern inspiriertes 6-Gänge-Menü aus hochwertigen Produkten zu, das Sie mit Fisch und Fleisch oder vegetarisch wählen können." Ähnlich wie im Karlsruher Zoo, sorgen kleine Schilder am Tisch für erklärende Hintergrundinfos zu den vielseitigen Gerichten.

Zum Lamm

In der Hauptstraße 7 in Neupotz hat sich ein weiterer Gasthof die Auszeichnung mit einem Bib Gourmand verdient. Die "Zum Lamm"-Betreiber Ulrike und Manfred Kreger: Wir bieten ihnen die Atmosphäre eines französischen Landgasthofs. Erstklassige Küche, ausgesuchte Weine und kompetenten, freundlichen Service!"

(Symbolbild) Eine Spezialität: Zander aus dem Rhein | Bild: Pixabay

Der Guide Michelin erkennt das Engagement an - vor allem im Bezug auf lokale Köstlichkeiten. "Aus der Küche des Patrons kommen regionale Gerichte, eine Spezialität ist Zander aus dem Rhein - und der liegt quasi vor der Tür", erklären die Experten.

Gehrlein's Hardtwald

Wir befinden uns gedanklich weiterhin jenseits des Rheins. Im Sandhohl 14 in Neupotz hat sich das Familien-Restaurant mit "Gehrlein's Hardtwald" versteckt. 1970 von Ludwig Gehrein gegründet, übernahm 2005 Sohn Martin Gehrlein den Betrieb - mit Erfolg, denn: Der Guide Michelin spricht auch hier von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und verleiht den Bib Gourmand.

(Symbolbild) Zanderfilet und Sauce Remoulade. | Bild: Pixabay

Außerdem sprechen die Experten für exquisite Gaumenfreude ihre Empfehlung für die Hausspezialität aus: "Gebackenes, paniertes Zanderfilet, Kartoffelsalat und Sauce Remoulade". Der Fisch kommt aus der eigenen Fischerei am Rhein, bekundet der Guide Michelin.

Lamm

Mit dem kürzesten Namen und der längsten Anfahrt von Karlsruhe aus belegt der traditionelle Gasthof "Lamm" den letzten Platz auf dieser Liste. Es sei dabei erneut angemerkt, dass nicht Güte, sondern Entfernung zu Karlsruhe das strukturierende Kriterium gewesen ist.

(Symbolbild) Mix aus badisch-regionalen und internationalen Gerichten.

Dass auch das Restaurant aus der Hauptstraße 24 in Muggensturm mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, dafür steht der Guide Michelin mit seinem verliehenen Bib Gourmand abermals ein. "Die Karte macht mit einem interessanten Mix aus badisch-regionalen und internationalen Gerichten Appetit", so die Gourmetkenner. All das inmitten eines geschmackvoll-modernen Ambiente.