In der Fächerstadt wird für beinah jeden Gaumen etwas Passendes geboten. Wer nun auf der Suche nach "gehobener europäischer Küche in modernem Ambiente mit Vier-Gänge-Menüs" ist, der ist im Gourmetrestaurant "sein" in Karlsruhe gut aufgehoben, meint die restauranteigene Website. Dem pflichtet - allem Anschein nach - auch das Michelin-Komitee bei.

Gleich zwei "Zwei-Sterne" in der Umgebung

Thorsten Bender aus dem Karlsruher Restaurant "sein" darf sich über einen Michelin-Stern freuen - bereits der zweite für das gehobene Etablissement in der Scheffelstraße 57. Damit reiht es sich mit sieben weiteren Restaurants in Deutschland in die 50 Zwei-Sterne-Restaurants ein, so der "Guide Michelin Deutschland 2023".

Der Guide Michelin für Deutschland wird am Rande der Verleihung der Sterne gezeigt. | Bild: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Ein weiterer Neuzugang am Zwei-Sterne-Himmel ist zwar nicht in Karlsruhe anzutreffen, jedoch nur einen Katzensprung über den Rhein entfernt. Das L.A. Jordan im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim konnte sich ebenfalls einen zweiten Stern sichern.