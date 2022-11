von Lea Lange

Ob Imbiss, Fusionsküche oder am Fließband als All-you-can-eat Erlebnis. Sushi Fans kommen in Karlsruhe voll auf ihre Kosten. Neben Sushi können bei den meisten Lokalen auch andere "typisch" asiatische Speisen bestellt werden.

Ursprung und Entwicklung von Sushi

Es wird vermutet, dass Sushi im 4. Jahrhundert vor Christus in Japan entwickelt wurde und über die Jahrhunderte nach China gelangt ist. Bei der Zubereitung spielt der Buddhismus eine wichtige Rolle. Denn durch die Ausbreitung der Religion wurde Fleisch immer häufiger durch Fisch ersetzt. Inzwischen werden auch die fischlosen Sushi-Varianten immer beliebter.

Eine Platte aus einem Karlsruher Sushi-Restaurant. | Bild: YUKI´S - fine sushi kitchen

Die wohl ältesten und bis heute bekanntesten Formen der Sushizubereitung sind "nigiri-zushi" (Nigiri-Sushi) und "maki-zushi (Rollen-Sushi). Die Zubereitungsform des Sushis ist ein Bestandteil der japanischen Küche Washoku.

Besonders in den 1970er Jahren begann das Interesse an dieser Form des schnellen Essens zu steigen. Mittlerweile hat sich das Gericht soweit etabliert, dass man es sogar in Lebensmittelläden zum Mitnehmen kaufen kann.

Sushi in Karlsruhe: Südstadt

In keiner bestimmten Reihenfolge haben wir eine Liste von Sushi Restaurants aus der Südstadt zusammengestellt:

Marienstraße 107, 76137 Karlsruhe

Hier werden alle möglichen Formen der Sushi Spezialität angeboten. Falls sie auf einen Besuch bei der Schauburg Karlsruhe planen ist diese nur zehn Minuten entfernt.

Diese Sushi Lokale in Karlsruhe liefern auch in die Südstadt:

MA´LOA - Poke Bowl (Lieferando)

Mama Lyn (Lieferando)

Sushi Circle (Lieferando und der eigene Lieferdienst)

TA Izakaya Restaurant (Lieferando)

Kaiseki King (Lieferando)

Mr. Chow (Lieferando und der eigene Lieferdienst)

On Sushi (Lieferando)

Seng Sushi & Chinarestaurant (Lieferando und der eigene Lieferdienst)

Sushi in Karlsruhe: Innenstadt / Kaiserstraße

In keiner bestimmten Reihenfolge haben wir eine Liste von Sushi Restaurants aus der Innenstadt zusammengestellt:

Hirschstraße 3, 76133 Karlsruhe

Das Restaurant liegt zu Fuß nur drei Minuten vom Europaplatz entfernt. Durch die stilvolle Einrichtung wird dem Gast ein gemütliches Ambiente geboten. Neben Sushi kann man auch Suppen und allerlei Reisgerichte bestellen.

In der Google Bewertung hat das Restaurant 4.4 Sterne erreicht. Über Lieferando kann man sogar Sushi Platten bestellen, welche sich in einem Rahmen zwischen 12,90 Euro und 20,90 Euro bewegen.

Waldstraße 24-28, 76133 Karlsruhe

Auch werden Speisen wie Reis- oder Nudelgerichte, Salate, Sushi und vieles mehr angeboten. Dabei werden die Gerichte dekorativ auf die Teller drapiert.

4.4 Sterne hat das Restaurant auf Google nicht nur für das Aussehen, sondern auch für den Geschmack der Speisen erhalten. Preislich liegt das Restaurant in der mittleren Klasse.

Bürgerstraße 16, 76133 Karlsruhe

In diesem Restaurant liegt der Fokus mehr auf dem Sushi selbst. Jedoch werden noch gegrillte Speisen wie Ente oder Hähnchen angeboten.

Das Restaurant schneidet mit 4.1 Sternen ab und liegt ebenfalls in der mittleren Preisklasse.

Sushi in Karlsruhe | Bild: Adamsovqpixabay.com

Ritterstraße 10, 76133 Karlsruhe

Diese Lokalität liegt sehr zentral und ist gut zu erreichen und nur wenige Meter von Karstadt ist das Restaurant entfernt. Hawaiische Poke Bowls sowie Wok Nudeln und natürlich Sushi werden hier angeboten.

Von Sushi Nigiri, Maki Inside out Rolls und Sen Special Rolls, ist alles dabei. Auch hier bewegen sich die Preise im mittleren Bereich.

Diese Sushi Lokale in Karlsruher liefern auch in die Innenstadt/Kaiserstraße:

Sushi in Karlsruhe: Oststadt

In keiner bestimmten Reihenfolge haben wir eine Liste von Sushi Restaurants aus der Oststadt zusammengestellt:

Ludwig-Erhard-Allee 34, 76131 Karlsruhe

Auch hier gibt es neben den bekannten Nigiri-Sushi, Maki-Sushi und Inside Out Rolls ebenfalls verschiedene Vorspeisen und Snacks zu kaufen.

Wenn man in einer Gruppe einen Tisch reserviert, kann man sogar Sushiplatten für bis zu 4 Personen bestellen. Die Auswahl ist dabei sehr groß.

Mit 4.5 Sternen gehört das Sushi Park Schnellrestaurant mit zu den am besten bewerteten Sushi Restaurants von Karlsruhe.

Ludwig-Erhard-Allee 8, 76131 Karlsruhe

Gegrillte Speisen, Meeresfrüchte, chinesische Gerichte und selbstverständlich Sushi werden in diesem Lokal angeboten.

Durch das stimmige Ambiente und die große Auswahl an Sushi Gerichten wurden bei Google 4.1 Sterne abgegeben.

Diese Sushi Lokale in Karlsruher liefern auch in die Oststadt:

Sushi in Karlsruhe: Weststadt

In keiner bestimmten Reihenfolge haben wir eine Liste von Sushi Restaurants aus der Weststadt zusammengestellt:

Uhlandstraße 40, 76135 Karlsruhe

Neben Poke und Rice Bowls wird im gemütlichen Mama Thanh sogar eine zusätzliche Sushi Karte angeboten. Darauf finden sich Speisen wie Kappa Maki, Inside Out Rolls uns vegetarische Varianten. Pluspunkt: Das Sushi-Lokal verfügt über einen geräumigen Außenbereich.

Auch den Besuchern scheint das Essen zu gefallen. Bei Google wurde für das Lokal eine Bewertung von 4.6 Sternen abgegeben.

Scheffelstraße 2, 76135 Karlsruhe

Mit dem "Familien und Freunde Set" kann Geld gespart werden und hat kann sich gleichzeitig über eine breitgefächerte Auswahl freuen.

Diese Sushi Lokale in Karlsruhe liefern auch in die Weststadt:

Sushi in Karlsruhe: Daxlanden, Grünwinkel, Mühlburg

In keiner bestimmten Reihenfolge haben wir eine Liste von Sushi Restaurants aus Daxlanden, Grünwinkel und Mühlburg zusammengestellt:

Daxlanderstr. 125, 76185 Karlsruhe



Es wird eine breite Auswahl an Reisgerichten, Ramen, Sushi und Asia Feuertöpfen angeboten. Aktuell liegt das Restaurant bei Google bei 4.6 Sternen.

Yukis Fine Kitchen

Valentinstraße 24, 76189 Karlsruhe

Eine weiterer Stand von "Yuki" befindet sich in Daxlanden. Allerdings sind die Yuki Fialen eher Take-away-Stationen als Restaurants.

Rheinstraße 28, 76185 Karlsruhe

Bei diesem Lieferdienst wird nicht nur Sushi, sondern auch Gyoza und Mochi verkauft. Lebensmittel, welche nicht am selben Tag verkauft wurden, werden über die App "Too good to go" zu günstigeren Preisen angeboten. Der Kunde erhält dann eine sogenannte "Überraschungstüte". Heißt: Der Kunde weiß nicht, welches Sushi er bekommt.

Beispielsweise wird so eine Sushi Box der Größe L für 7,50 Euro statt 22 Euro angeboten. Ein guter Weg, um die Lebensmittelverschwendung zu minimieren und einen nachhaltigeren Verbrauch anzustreben.

Diese Sushi Lokale in Karlsruher liefern auch nach Daxlanden, Grünwinkel und Mühlburg

Sushi Restaurant in Karlsruhe beim Filmpalast am ZKM

Wer nach einem spannenden Film gerne etwas essen möchte, muss keinen weiten Weg hinter sich legen. Denn neben dem ZKM-Filmpalast gibt es das vietnamesische Restaurant "Taumi". Für viele gibt es dort das beste Sushi von Karlsruhe. Allerdings machte das Lokal negative Schlagzeilen, als es im Jahr 2022 auf die sogenannte Ekelliste rutschte.

Trotzdem finden die Gäste es dort super und werten das Taumi bei Google mit 4,2 Sternen.

Im Karlsruher Taumi wird viel Wert auf die Präsentation des Sushis gelegt. | Bild: Tien Dung Nguyen

Sushi in Karlsruhe: Hier gibt es All you can eat!

Für viele ist ein Sushi Gericht nicht genug. Wie gut, dass es da das All you can eat gibt! Hier bietet sich beispielsweise das Akoya an. Das beliebte Lokal in der Karlsruher Oststadt bietet neben einem Mittags-, und Abendbuffet auch ein Sonn- und Feiertagsbuffet an. Sushi wird dort über ein I-Pad bestellt und anschließend von den Kellnern an den Tisch gebracht.

Akoya Öffnungszeiten

Mittagsbuffet: Montag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 15 Uhr (warme Küche) und bis 14.50 Uhr (kalte Küche)

Abendbuffet: Montag bis Donnerstag von 17.30 Uhr bis 22:30 Uhr (warme Küche und kalte Küche) außerdem Freitag und Samstag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr (warme Küche) und bis 22.50 Uhr (kalte Küche)

Sonn- und Feiertagsbuffet: 12.30 Uhr bis 22.30 Uhr (warme Küche) und bis 22.30 Uhr (kalte Küche)

Akoya Preise

Mittagsbuffet Erwachsene (Pro Person): 16,90 Euro Kinder (4-6 Jahre/7-11 Jahre): 6,90 Euro/10,90 Euro

Abendbuffet (Montag bis Donnerstag) Erwachsene (Pro Person): 25,90 Euro Kinder (4-6 Jahre/7-11 Jahre): 9,90 Euro/14,90 Euro

Abendbuffet (Freitag und Samstag) Erwachsene (Pro Person): 27,90 Euro Kinder (4-6 Jahre/7-11 Jahre): 11,90 Euro/14,90 Euro

Sonn- und Feiertagsbuffet Erwachsene (Pro Person): 27,90 Euro Kinder (4-6 Jahre/7-11 Jahre): 11,90 Euro/15.90 Euro



Beim Oishii in der Karlsruher Oststadt kann man ebenfalls das All you can eat Menü wählen. Die Bestellung wird ebenfalls mittels iPad aufgenommen und anschließend in der Küche zubereitet. Der Service bringt die Teller anschließend an den Tisch.

Das klassische "Sushi vom Band" bekommt man beispielsweise im Restaurant Sushi Circle. Hier setzt man sich an ein rotierendes Band, welches auf kleinen Tellern alle möglichen Sushi Gerichte bereithält. Die Preise sind im Restaurant ausgeschildert. Das Restaurant ist nur einige Meter vom ECE-Center (Ettlinger Tor) entfernt. Auch das Seng Sushi in der westlichen Innenstadt bietet Sushi vom Band an.